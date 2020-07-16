Письма Президенту. Мы готовы бороться за освобождение оккупированных территорий до последней капли крови

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С того момента, как оккупационные силы Армении предприняли очередную провокацию на линии фронта, на которую решительно ответили Вооруженные силы нашей страны, в обществе наблюдается небывалая сплоченность.

События на фронте внимательно отслеживаются миллионами азербайджанцев и всем мировым сообществом. Граждане изъявляют желание отправиться добровольцами на фронт, азербайджанцы со всего мира выражают поддержку своей Родине, решительно сражающейся с коварным врагом.

Ярким примером тому являются письма Президенту страны Ильхаму Алиеву, поступающие на официальный сайт главы государства.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет некоторые из них.

От Джалала Тагизаде, Самух, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

То, что произошло на фронте в эти дни, оказало сильное влияние на меня как на представителя молодежи. Армия под Вашим командованием и при такой сильной поддержке народа не может не победить.

Господин Президент, мы, члены Самухского районного молодежного объединения партии «Ени Азербайджан», ждем Вашего приказа: «В бой!»

От Флоры Ризвановой, Гусар, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий!

Как член ПЕА, я горжусь проводимой Вами политикой, Вашей дальновидностью и решимостью. У Вас есть все качества, которые должны быть у лидера, главы государства. Именно поэтому Национальная армия Азербайджана, Верховным главнокомандующим которой Вы являетесь, своевременно пресекла вражескую провокацию. Созданная Вами сильная и мощная армия не позволила врагу пересечь государственную границу ни на шаг.

Господин Верховный главнокомандующий, молодежь ждет Вашего приказа. Все мы готовы защищать Родину, отомстить за сынов, ставших шехидами. Мы полагаемся на Вашу волю, силу и мощь нашей армии. Мы черпаем от Вас силу. Спасибо Вам за эту силу, мы сильны вместе».

От Эльвина Казимли, Сумгайыт, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

В эти дни мы являемся свидетелями того, как наша сильная армия в приграничном районе сокрушительным ударом по врагу разгромила их боевые позиции. Мы как солдаты всегда рядом с Вами. Мы с нетерпением ждем победы.

Как военнослужащий запаса, я готов в любой момент пойти в бой. Мы сильны вместе с Вами. Мы ждем Вашего боевого приказа».

От Айны Зейналовой, Зангелан, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Хочу выразить Вам признательность за внимание, которое Вы оказываете молодежи. В этот трудный для нашей Родины день мы готовы вернуть долг перед Отчизной.

Господин Верховный главнокомандующий, от имени всех представителей молодежи из семей вынужденных переселенцев могу сказать, что каждый из нас - солдат и готов по Вашему приказу доказать это противнику, под Вашим руководством очистить Родину наших предков от армянских захватчиков».

От Теймура Абдуллаева, Самух, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Как азербайджанец, я горжусь своим народом, готовым к войне по приказу Верховного Главнокомандующего. Хочу выразить признательность Вам - за решительность, народу – за единство, славным солдатам и офицерам – за мужество и отвагу, проявленные в боях».

От Видади Асланлы, Баку, Азербайджан:

«Уважаемый господин Президент!

Мы поддерживаем проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Мы, как последователи политической школы великого лидера Гейдара Алиева, благодарны Вам за внимание, за политику, направленную на повышение благосостояния нашего народа.

События последних дней, происходящие во фронтовой зоне, находятся в центре внимания молодежи партии «Ени Азербайджан». Мы, молодежь, верим в Вашу волю и готовы бороться за освобождение оккупированных территорий до последней капли крови».

С. Агаева