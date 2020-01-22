«По горло в ледяной воде»: сотрудники «Азерсу» против бушующего потока - ВИДЕО

Необычный инцидент, произошедший в Баку, стал предметом бурного обсуждения в соцсетях.

В частности, на распространенных видеокадрах видно, как группа рабочих ОАО «Азерсу», спрыгнув в наполненную ледяной водой яму, мужественно пытается остановить прорыв в трубе, забивая в нее деревянные клинья. При этом бушующий поток накрывает рабочих чуть ли не с головой, а о том, что пребывание в холодной воде чревато тяжелыми для здоровья последствиями, и говорить не приходится.

Мнения комментаторов разделились: одни пишут, что рабочим как-то ведь надо остановить воду, другие – что клиньями можно заткнуть только трубу небольшого диаметра, а не такую огромную. Тем более что на видео видно, что все усилия рабочих так и не увенчались успехом – вода продолжала течь…

Комментируя видео, руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джебраиллы сообщил 1news.az, что знаком с ним.

«Налицо нарушение требований техники безопасности. Рабочие должны были вначале отключить подачу воды и лишь затем устранять прорыв. Иначе это похоже на то, как человек ремонтирует электроприбор при включенном электричестве», - подчеркнул он.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.