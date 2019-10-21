Представители Лувра заявили о разрушении «Моны Лизы»

Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» или «Джоконда» разрушается.

Об этом рассказали хранители отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк в интервью «Известиям».

По их словам, картину больше не будут привозить в другие страны, так как полотно стало очень хрупким, и Лувр будет ограничивать его перемещение.

«Во время перевозки она может расколоться пополам», — уточнил Дельевен.

Хранители отметили, что в настоящее время на лбу «Моны Лизы» есть трещина, которая пересекает всю поверхность доски.

1news.az