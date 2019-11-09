Профессор Шанхайского университета: Азербайджан может за 64 часа провести войсковую операцию в Карабахе - ФОТО

«В перевооружении, точнее, усилении, военного потенциала российской базы в Армении надо видеть региональную конъюнктуру в связи с ситуацией в Сирии. Количественное увеличение контингента и не нужно, но качественное переоснащение вооружения базы - очевидный шаг России. Об этом в общих чертах говорил и министр обороны РФ Шойгу в ходе визита в Армению в конце октября. Надо понимать, что Асада и его режим Москва будет поддерживать до последнего. Путин своих не сдает. Поэтому укрепление военной базы в Гюмри - ход Москвы вполне предсказуемый».

Как сообщает 1news.az, об этом в беседе с Armiya.az сказал киргизский политолог, профессор Киргизского национального университета им. Ж.Баласагына, заслуженный юрист Кыргызстана, профессор Шанхайского университета политических наук и права Кайрат Осмоналиев.

Он с ходу отмел саму возможность использования 102-й российской военной базы в Гюмри на стороне Армении в случае возобновления войны с Азербайджаном.

- Даже сама возможность использования российских войск в аспекте поддержки Армении в карабахском конфликте полностью исключена, так как в данном случае Москва окажется в ситуации поддержки оккупантов и агрессоров. Этого не будет, Кремлю это не нужно. Я бы назвал выдумки некоторых армянских генералов о том, что Москва поддержит армянские авантюры по отношению к Карабаху, просто несерьёзными «хотелками».

Более того, наш авторитетный политолог Бакыт Бакетаев считает, что азербайджанская сторона имеет полное международное право войти в Карабах с войсками. Данную операцию очень мощная и современная Азербайджанская армия может провести за 64 часа. Вся проблема начнётся после этих 64 часов: что делать с местным населением, которое будет, естественно, сопротивляться, может уйти в горы, - сказал Кайрат Осмоналиев.

По его словам, все разговоры армян о том, что если руководство 102-й базы не вступит в войну на их стороне, то тогда нужно избавиться от нее и вообще выйти из ЕАЭС и ОДКБ, не стоят и выеденного яйца.

- Надо правильно понимать, что Пашинян - не креатура Кремля. Поэтому в Армении есть прозападные силы, раскачивающие тему выхода из ЕАЭС и ОДКБ, то есть, из зоны влияния Москвы. На самом деле, такой расклад будет полной катастрофой для Армении. Западные «друзья» в нужный момент забудут о них. Забыли, как Вильсон «результативно» сотрудничал с дашнаками, пообещав поддержать «хотелки» армян про государство «от моря до моря»? То же самое их ждет и в этом случае, - сказал К.Осмоналиев.

Что же касается перспектив военно-технического сотрудничества Азербайджана и России, то профессор отметил, что Баку более солидный партнер для Москвы, нежели Ереван.

- Относительно сотрудничества России и Азербайджана в военно-технической сфере необходимо отметить, что Россия придерживается принципа военного паритета. За последние годы Азербайджан закупил у России вооружения больше, чем Армения. Москва старается быть независимым арбитром. Это хороший тренд в разрешении карабахского конфликта. Но надо добавить, что на фоне последних событий в Армении Азербайджан становится более солидным партнёром России во всех аспектах, - резюмировал К.Осмоналиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.