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Проводятся сборы командиров батальонов - ФОТО

Сегодня в 13:41 меньше минуты на чтение 462
Проводятся сборы командиров батальонов - ФОТО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год проводятся учебно-методические сборы командиров батальонов, дивизионов и их заместителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, в ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.

1news.az

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