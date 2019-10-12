Сархан Гашимов - Биллу Макдермотту: «Вы были настоящим лидером!»

Генеральный директор немецкого гиганта SAP Билл Макдермотт объявил, что он не будет продлевать свой контракт на следующий год и уйдет в отставку.

Он заявил, что его решение уйти в отставку было очень личным и что он считает, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы передать бразды правления компанией, у руля которой он находится уже 10 лет.

«Я не боюсь принимать решения. Это одна из тех вещей, которые мне известны. В этот раз я провел глубокий поиск души. Я действительно очень серьезно думал об этом — и я знаю, что сейчас самое подходящее время, и поэтому я так счастлив. Когда вы можете принимать решения с позиции силы, вы всегда счастливы», - заявил он.

В свою очередь, бывший подчиненный Билла, известный азербайджанец Сархан Гашимов, генеральный менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии в швейцарской группе компаний Elcore AG, отреагировал на это, заявив, что хочет поблагодарить Билла Макдермотта.

«Я благодарю его за наши прекрасные беседы, за подаренную книгу, за награду лучшему сотруднику по результатам 2015 года и просто за то, что он всегда был открытым в общении и был настоящим лидером. Good luck, Bill!», - заявил Сархан Гашимов.

Тимур Рзаев

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