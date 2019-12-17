«Сильнее вместе»: Нужны ли друг другу Азербайджан и Евросоюз? – ФОТО

Восточному партнерству – амбициозной программе Евросоюза по интеграции в европейское пространство шести постсоветских стран, включая Азербайджан, – в этом году исполнилось без малого 10 лет.

Юбилейный год ознаменовался саммитом Восточного партнерства (ВП) в Брюсселе в мае, а также тематическими мероприятиями в течение всего года как в каждой из стран программы, так и на территории ЕС.

Одним из них стал пресс-тур в середине декабря для 30 журналистов из региона ВП в Финляндию, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, а также в Эстонию – единственную страну ЕС, где действует исследовательский Центр ВП. Пресс-тур был организован европейским коммуникационным проектом EU NEIGHBOURS.

За 10 лет участия в программе Азербайджан добился немалых результатов. Среди ключевых – достижение Соглашения об облегчении визового режима, что сделало получение краткосрочной Шенгенской визы для граждан страны более быстрым и простым процессом. Был реализован 21 совместный с Евросоюзом проект, 34 различные организации вовлечены в совместную деятельность, нацеленную на развитие.

В рамках ВП в Азербайджане было создано более 3 тысяч новых рабочих мест благодаря поддержке малого предпринимательства, более 1 тысячи студентов и свыше 300 человек преподавательского состава из страны приняли участие в академических проектах в рамках европейской образовательной программы Erasmus+.

Однако, следует отметить, что Азербайджан, будучи географически наиболее удаленным от европейских границ участником ВП, выбрал для себя путь партнерских отношений с ЕС, но не интеграцию.

О том, что Азербайджан не намерен интегрироваться в Европу, предпочитая развитие двусторонних отношений с европейскими государствами, недавно заявил и Президент страны Ильхам Алиев, выступая на церемонии в честь 100-летия старейшего азербайджанского вуза.

Основной интерес – Россия

Впрочем, в Европе данный подход, похоже, разделяют. Во всяком случае, судя по заявлениям политиков, наиболее актуальной темой для северных стран ЕС являются отношения с Россией – ближайшим соседом, которого воспринимают как источник рисков и агрессии.

Красноречиво говорят об этом цитаты спикеров в рамках пресс-тура: любой вопрос на интересующую тематику находил отклик, тогда как комментарии о перспективах сотрудничества с Азербайджаном были лишь общего характера.

Примечательно, что санкционная политика в отношении РФ вредит экономике самого Евросоюза, особенно прибалтийских и скандинавских стран, наиболее близких к России географически. Эстония и Финляндия в результате антироссийских санкций в среднем потеряли по 4% ВВП в период с 2014-го по 2017 год. Однако ЕС выступает на внешнеполитической арене с единой позицией, и все страны-члены должны ей следовать.

«Да, Россия представляет собой одного из пяти ключевых торговых партнеров Финляндии, но по внешнеполитическим вопросам мы выступаем с единой позицией. Сейчас мяч на стороне России: от них зависит, сможем ли мы улучшить наши отношения», - сказал журналистам Вилле Кантелл, глава Департамента МИД Финляндии по европейскому соседству.

Однако несмотря на урон от антироссийских санкций, более 70% населения Эстонии поддерживает эту политику, так как «не везде понимают так, как в Эстонии, насколько серьезно настроена Россия». Такой информацией поделился Марко Михкельсон, вице-председатель Комитета по международным делам парламента Эстонии, который ранее долгие годы работал корреспондентом в Москве.

Больше интереса – больше отдачи

Что же касается Азербайджана, то геополитический выбор страны в Европе принимают спокойно. Каждая страна вольна выбирать свой путь, считают европейцы.

«Все страны и народы имеют право решать свою судьбу. Если страна-партнер заявляет о своем интересе в интеграции с Евросоюзом, мы открыты к этим переговорам. Если же страна-партнер говорит, что не хочет этого – это ее выбор, ее решение. Европейские лидеры не вмешиваются в этот процесс. Выбирайте свой путь развития», - сказала журналистам Керсти Кальюлайд, первая женщина-президент в Эстонии, возглавляющая страну последние три года.

Говоря обо всех странах ВП, она отметила, что реформы стоит проводить не для Брюсселя, а в первую очередь для себя.

«Они жизненно важны, если вы хотите лучшей жизни для своей страны. Со своей стороны, мы видим свою задачу в том, чтобы идти навстречу тем странам, которые настроены на реформы, так как на собственном опыте знаем, как это нелегко. Именно поэтому внимание Эстонии к программе ВП так велико», - добавила Кальюлайд.

На фото: президент Эстонии К.Кальюлайд

По мнению главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, рамки программы ВП не должны рассматриваться как возможность давления на страны-участницы к осуществлению реформ.

«Важно, чтобы в рамках этого формата все стороны нашли для себя практическую пользу, которая была бы нужна обществу, соответствовала бы национальным интересам страны. И если страна захочет сделать шаг вперед, то это должно быть согласовано на индивидуальной основе, в рамках диалога», - сказал он в интервью азербайджанским журналистам.

«Восточное партнерство – это формат, который призван способствовать стабильности в регионе, и думаю, что от этой стабильности выиграют все вовлеченные стороны», - добавил он.

Маленькая Эстония с населением всего в 1,3 млн человек – яркий пример эффективности реформ. Всего за 28 лет независимости она превратилась в технологического лидера Европы, где в полной мере действует электронное правительство, а 99% всех услуг доступны онлайн. Сегодня пример Эстонии рассматривается во всем мире как «Эстонское технологическое чудо».

И страна готова поделиться своим опытом и успехом. Таллинн – единственное место во всем Евросоюзе, где при МИД функционирует Центр Восточного партнерства (ECEAP). В этом аналитическом центре изучают социально-политический ландшафт шести стран ВП – Украины, Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении – с целью содействия достижению главных целей европейской политики в регионе.

На фото: глава МИД Эстонии У.Рейнсалу

Глава Центра Герт Антсу отмечает, что Евросоюз выступает за партнерские отношения со всеми шестью странами. То есть в полной мере действует принцип «more for more», который предусматривает большую поддержку со стороны ЕС при более эффективной реализации страной ВП реформ в области гражданских свобод и демократии.

На вопрос о судьбе нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое уже около трех лет лежит на столе переговоров между Баку и Брюсселем, Антсу сказал следующее:

«Учитывая, что осенью вступил в действие новый состав Еврокомиссии, потребуется какое-то время, чтобы новые люди вошли в суть дела. Однако судьба соглашения в большей мере зависит от Азербайджана, так как документ должен быть одобрен обеими сторонами», - сказал он, добавив, что в настоящее время остаются несогласованными секторальные вопросы.

Карабахский конфликт не в приоритете

Непривлекательной темой для дискуссий среди эстонских и финских политиков оказался и вопрос неурегулированного нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Если тема конфликтов в Украине и Грузии, где Евросоюз видит виновником Российскую Федерацию, всплывала почти на каждой из прошедших встреч, то на вопрос об угрозе, которую несет в себе неразрешенный карабахский конфликт, ответы вновь звучали весьма обтекаемо.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на вопрос о международном невнимании к карабахскому конфликту, сказал следующее:

«Евросоюз приветствует мирное разрешение конфликтов посредством диалога. Касательно того серьезного и болезненного конфликта, о котором вы говорите, могу сказать, что один сложный конфликт способен заблокировать путь к интеграции и дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству».

В качестве примера он привел конфликт между Северной Македонией и Грецией, что заморозило процесс вступления Северной Македонии в Евросоюз и НАТО на целое поколение.

«Но решение было найдено. Поразительно, сколько реформ и позитивных перемен внутри страны это повлекло. Мы рады видеть то, каким дружественным государством сегодня является Греция по отношению к Северной Македонии».

На фото: глава МИД Финляндии П.Хаависто

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ограничился следующей репликой:

«Если посмотреть на повестку дня Евросоюза, то у страны-председателя за выделенный период времени [полгода] ограниченные возможности по темам на повестке дня. Сегодня сирийский конфликт занимает у нас много сил и времени. Что касается дальнейшего расширения, то тут внимание сосредоточено вокруг Албании и Северной Македонии. Ситуация в Украине и конфликт там также держит нас в напряжении. Но, конечно, мы не забываем и о других регионах. В частности, о регионе Кавказа. И мы продолжаем поддерживать мир в этой части мира».

В чем именно заключается поддержка, министр не уточнил.

Не раз звучали фразы о недопустимости присутствия России, которую в ЕС считают агрессором, за одним столом с представителями стран, ставших жертвой этой агрессии. Однако в присутствии на международных площадках представителей Армении, более 25 лет держащей под оккупацией азербайджанские земли, европейские политики проблемы не видят.

В год 10-летия Восточного партнерства во всех шести странах-участницах, а также в самом ЕС были объявлены общественные дискуссии, чтобы каждый человек мог выразить свое видение будущего программы.

Основываясь на полученных предложениях и комментариях, будет подготовлен документ, который очертит новую рамочную основу развития Восточного партнерства после 2020 года. Какой она будет для Баку и Брюсселя, станет известно совсем скоро.

Елена Остапенко

Статья написана по итогам пресс-тура группы журналистов из стран Восточного партнерства в Эстонию и Финляндию