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Стали известны нерабочие дни на праздник Гурбан

1 Июля, 2020 в 20:36 ~ 1 минута на чтение 8142
Стали известны нерабочие дни на праздник Гурбан

Согласно распоряжению премьер-министра Азербайджана Али Асадова от 2 декабря 2019 года, 31 июля и 1 августа 2020 года определены днями Гурбан байрамы.

Как сообщает 1news.az, поскольку 1 августа приходится на субботу, то, согласно Трудовому кодексу, понедельник, 3 августа, будет нерабочим днем.

Таким образом, во время Гурбан байрамы 4 дня будут нерабочими.

В праздник Гурбан, олицетворяющий предписываемые исламом высокие нравственные качества - любовь, милосердие, доброту,  богоугодным делом считается раздача неимущим мяса жертвенных животных. В мечетях Азербайджана традиционно совершается праздничный намаз.

Эльшан Рустамов

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