TƏBİB  - об инфицировании коронавирусом среди медицинского персонала

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Среди медперсонала также происходят случаи заражения коронавирусом.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в больницах особого режима случаев инфицирования среди медперсонала было незначительно.

«Например, если в Центральной больнице нефтяников было 7 случаев заражения, то четверо из них заразились дома», - сказал он.

Напомним, что сегодня в Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, излечились 395.

До сегодняшнего дня в стране 19257 человек были заражены коронавирусом, 10820 из них вылечились, 235 умерли, а 8212 находятся на лечении в специальных больницах.

За сутки было проведено 7137 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, а в целом - более 500 тысяч.

Эльшан Рустамов