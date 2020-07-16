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Новости с фронта: Уничтожена казарма противника - ВИДЕО

16 Июля, 2020 в 21:04 ~ 1 минута на чтение 10308
Новости с фронта: Уничтожена казарма противника - ВИДЕО

В ходе боев в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы точным огнем наших подразделений уничтожена казарма вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Эльшан Рустамов

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