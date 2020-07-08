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В Азербайджан прибыла группа турецких и российских специалистов по COVID-19 - ВИДЕО

Сегодня в 22:21 ~ 1 минута на чтение 1398
В Азербайджан прибыла группа турецких и российских специалистов по COVID-19 - ВИДЕО

В Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области борьбы с новым типом коронавируса (COVID-19).

Как сообщили в Оперштабе, в рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 специалисты-инфекционисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с медицинским персоналом оперативного штаба, а также обмен опытом в области мер, принимаемых против пандемии COVID-19.

Члены научного совета по COVID-19 Министерства здравоохранения Турецкой республики, а также высококвалифицированные врачи из России и Турции побывают в больницах особого режима, поработают совместно с местными специалистами в сфере лечения и профилактики COVID-19.

ИСТОЧНИК: АПА

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