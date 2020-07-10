В Азербайджане на работу и в ресторан могут разрешить ходить по QR-коду 

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В Азербайджане готовятся предложения, позволяющие людям посещать рабочие и общественные места, объекты торговли и заведения общепита на основе статуса их состояния здоровья.

Как сообщил 1news.az руководитель проекта E-TƏBlB Фуад Нифталиев, после смягчения жесткого карантинного режима предлагается контролировать вход граждан в эти места с помощью использования QR-кода в приложении E-TƏBlB.

«Использование QR-кода при входе на объекты и в заведения позволит контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. В таком случае больные коронавирусом не смогут туда попасть», - сообщил он.

По его словам, работа над проектом ведется, и он уже прошел тестирование.

Руководство проекта намерено представить его в ближайшее время на рассмотрение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Данное новшество на следующем этапе планируется применить и при входе в метро, и в других видах общественного транспорта.

Напомним, что для предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане при поддержке Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) было разработано мобильное приложение E-TƏBIB, которое отражает статистику распространения коронавирусной инфекции в стране и регулярно предоставляет гражданам информацию.

Мобильное приложение в текущей версии предоставляет следующие данные:

- Ежедневную статистику по числу инфицированных, вылечившихся и прошедших обследование на наличие коронавирусной инфекции;

- Правила, установленные Кабинетом министров;

- Новости Оперативного штаба;

- Информацию о превентивных мерах;

- Номера горячей линии.

Кроме того, приложение позволяет устанавливать, с кем контактировал заразившийся человек с помощью технологии Bluetooth, и информирует о принятии соответствующих мер, а также ежедневно предоставляет другую необходимую информацию.

По данным Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджане, в стране 21.374 человека были заражены коронавирусом, 12.635 из них вылечились, 265 умерли, 8474 находятся на лечении в специальных больницах.

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