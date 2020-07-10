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В Азербайджане на работу и в ресторан могут разрешить ходить по QR-коду 

Сегодня в 16:37 ~ 2 минуты на чтение 1064
В Азербайджане на работу и в ресторан могут разрешить ходить по QR-коду 
В Азербайджане готовятся предложения, позволяющие людям посещать рабочие и общественные места, объекты торговли и заведения общепита на основе статуса их состояния здоровья.  
 
Как сообщил 1news.az руководитель проекта E-TƏBlB Фуад Нифталиев, после смягчения жесткого карантинного режима предлагается контролировать вход граждан в эти места с помощью использования QR-кода в приложении E-TƏBlB. 
 
«Использование QR-кода при входе на объекты и в заведения позволит контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. В таком случае больные коронавирусом не смогут туда попасть», - сообщил он.  
 
По его словам, работа над проектом ведется, и он уже прошел тестирование. 
 
Руководство проекта намерено представить его в ближайшее время на рассмотрение Оперативного штаба при Кабинете министров. 
 
Данное новшество на следующем этапе планируется применить и при входе в метро, и в других видах общественного транспорта.  
 
Напомним, что для предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане при поддержке Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) было разработано мобильное приложение E-TƏBIB, которое отражает статистику распространения коронавирусной инфекции в стране и регулярно предоставляет гражданам информацию. 
 
Мобильное приложение в текущей версии предоставляет следующие данные:  
 
- Ежедневную статистику по числу инфицированных, вылечившихся и прошедших обследование на наличие коронавирусной инфекции;  
 
- Правила, установленные Кабинетом министров; 
 
- Новости Оперативного штаба; 
 
- Информацию о превентивных мерах;  
 
- Номера горячей линии. 
 
Кроме того, приложение позволяет устанавливать, с кем контактировал заразившийся человек с помощью технологии Bluetooth, и информирует о принятии соответствующих мер, а также ежедневно предоставляет другую необходимую информацию.   
 
По данным Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджане, в стране 21.374 человека были заражены коронавирусом, 12.635 из них вылечились, 265 умерли, 8474 находятся на лечении в специальных больницах.
 
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С.Агаева

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