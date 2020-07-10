В Азербайджане на работу и в ресторан могут разрешить ходить по QR-коду 

В Азербайджане готовятся предложения, позволяющие людям посещать рабочие и общественные места, объекты торговли и заведения общепита на основе статуса их состояния здоровья.
Как сообщил 1news.az руководитель проекта E-TƏBlB Фуад Нифталиев, после смягчения жесткого карантинного режима предлагается контролировать вход граждан в эти места с помощью использования QR-кода в приложении E-TƏBlB.
«Использование QR-кода при входе на объекты и в заведения позволит контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. В таком случае больные коронавирусом не смогут туда попасть», - сообщил он.
По его словам, работа над проектом ведется, и он уже прошел тестирование.
Руководство проекта намерено представить его в ближайшее время на рассмотрение Оперативного штаба при Кабинете министров.
Данное новшество на следующем этапе планируется применить и при входе в метро, и в других видах общественного транспорта.
Напомним, что для предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане при поддержке Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) было разработано мобильное приложение E-TƏBIB, которое отражает статистику распространения коронавирусной инфекции в стране и регулярно предоставляет гражданам информацию.
Мобильное приложение в текущей версии предоставляет следующие данные:
- Ежедневную статистику по числу инфицированных, вылечившихся и прошедших обследование на наличие коронавирусной инфекции;
- Правила, установленные Кабинетом министров;
- Новости Оперативного штаба;
- Информацию о превентивных мерах;
- Номера горячей линии.
Кроме того, приложение позволяет устанавливать, с кем контактировал заразившийся человек с помощью технологии Bluetooth, и информирует о принятии соответствующих мер, а также ежедневно предоставляет другую необходимую информацию.
По данным Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджане, в стране 21.374 человека были заражены коронавирусом, 12.635 из них вылечились, 265 умерли, 8474 находятся на лечении в специальных больницах.
Читайте по теме: