В Азербайджане обнародованы имена кандидатов в депутаты – СПИСОК

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Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительный список кандидатов в депутаты, которые примут участие во внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает 1news.az, список будет обновляться по мере увеличения числа зарегистрированных депутатов.

Напомним, срок подачи документов с целью регистрации кандидатуры на участие в намеченных на 9 февраля внеочередных парламентских выборах завершился 10 января в 18:00.

С полным списком кандидатов в депутат Милли Меджлиса можно ознакомится, пройдя по ссылке.

Тимур Рзаев