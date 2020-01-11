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В Азербайджане обнародованы имена кандидатов в депутаты – СПИСОК

Сегодня в 13:25 меньше минуты на чтение 571
В Азербайджане обнародованы имена кандидатов в депутаты – СПИСОК

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительный список кандидатов в депутаты, которые примут участие во внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает 1news.az, список будет обновляться по мере увеличения числа зарегистрированных депутатов.

Напомним, срок подачи документов с целью регистрации кандидатуры на участие в намеченных на 9 февраля внеочередных парламентских выборах завершился 10 января в 18:00.

С полным списком кандидатов в депутат Милли Меджлиса можно ознакомится, пройдя по ссылке.

Тимур Рзаев

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