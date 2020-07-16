Воспоминания о полковнике Рагуфе Оруджеве: «Он ценил врачей и говорил, что мы нужны армии»

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С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

В ходе боев героически погибли два офицера Азербайджанской Армии: генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, геройски погибли майор Намиг Хаджан оглу Ахмедов, майор Анар Гюльверди оглу Новрузов, прапорщик Ильгар Аяз оглу Зейналлы, прапорщик Яшар Васиф оглу Бабаев и военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Эльчин Ариф оглу Мустафазаде.

В азербайджанском сегменте социальных сетей ежедневно вспоминают погибших героев. Вчера мы опубликовали материал, в котором воспоминаниями о генерал-майоре Поладе Гашимове поделились его солдаты.

Сегодня очень точными словами о последних событиях поделился на своей странице в Фейсбуке врач Орхан Абдуллаев. Он рассказал в своем статусе о погибшем в апрельских боях 2016 года полковнике-лейтенанте Рагуфе Ибрагим оглу Оруджеве.

«Знаете, я открываю в эти дни ленту и вижу сплошь печальные новости: умер прекрасный врач, умер прекрасный солдат, умер прекрасный офицер. Каждый день хочется рыдать. Давно я не видел столько усопших за столь короткий срок. И идут постфактум истории, связанные с их добродетелью. Мы ценим хороших людей после смерти? Далеко не иду, я сам крепко задумался о том, каким прекрасным офицером был покойный полковник Рагуф Оруджев, только после его смерти во время апрельских боев», - написал О. Абдуллаев и поделился воспоминанием о случае, в котором очень ярко раскрывалась личность полковника Оруджева.

«Я был «пиджаком» во время службы в 2011-2013 гг. На сленге военных - «некадровый офицер». Начмедом служил в звании лейтенанта. Был канун Нового года. К тому моменту я отслужил полтора года, - пишет О. Абдуллаев. - Комбат капитан Садыгов решал, кому сколько процентов от 13-й зарплаты выдадут. Кадровики решили на заклание поставить меня и всем написали 100-75% за хорошую службу, а мне написали 50%, мотивируя тем, что я холостой «пиджак», а они зарабатывают благодаря службе.

Полковник Оруджев лично прибыл в наш батальон и стал спрашивать комбата, кому и за какие заслуги сколько он записал. Очередь дошла до меня. Цитирую дословно:

- Лейтенант медслужбы Абдуллаев - 50%.

- Почему 50?

Тут комбат замялся. Я был рядом, и надо было говорить правдоподобно, чтобы потом я не высказал ему все, что думаю.

- Он недисциплинированный офицер.

- В чем заключается недисциплинированность врача?

- Вечно небритый, вечно длинные волосы, к местному парикмахеру не ходит.

- Капитан! Сколько у тебя больных?

- 0.

- Какого... тогда 50%? Тебе врач нужен прежде всего или офицер?

- Но ведь устав...

- Оставь доктора в покое, у него личный стилист в Баку. Дай ему стопроцентную 13-ю зарплату.

Как я помнил, он всегда уважал врачей», - пишет О. Абдуллаев.

Он также отметил, что до сих пор жалеет о своем последнем диалоге с полковником Оруджевым. По его словам, когда он уходил в запас, полковник Оруджев построил всех, кто уходил, но разговор завел почему-то только с Орханом.

- Доктор, останься в армии.

- Не хочу.

- Ты тут получаешь 820, а на гражданке врач получает 120.

- Я все равно попытаю счастья в Баку.

- Ты нужен армии. Ты нужен мне.

«Я был тогда юн и отказался подписывать контракт», - написал О. Абдуллаев.



По его словам, полковник Оруджев ушел, от бессильных попыток уговорить его, даже не попрощавшись с ним, а сам Орхан признается, что очень жалеет, что вспомнил об этом случае только после героической гибели полковника Оруджева во время апрельских боев 2016 года.

Натали Александрова