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Завершена выплата единовременного пособия в размере 190 манатов в 16 городах и районах 

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Завершена выплата единовременного пособия в размере 190 манатов в 16 городах и районах 
Завершена выплата единовременного пособия в размере 190 манатов в 16 городах и районах, где введен особый карантинный режим.  
 
Как сообщили 1news.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 8 городах и районах (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронский, Евлахский, Джалилабадский и Масаллинский районы), где с 21 июня действует особый карантинный режим, единовременные пособия выплачены в начале этой недели.  
 
10 июля министерство дополнительно обеспечило перечисление единовременного пособия в 8 городах и районах (Геранбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки), где с 5 июля был введен особый карантинный режим. 
 
Средства были перечислены на банковские карты граждан, выданные им банками для получения единовременного пособия в мае, также им была отправлена официальная информация об этом. 
 
Таким образом, в целом в 16 городах и районах завершен процесс выплаты единовременных пособий в размере 190 манатов около 290 тыс. безработным и малообеспеченным гражданам. На эти цели было потрачено около 55 миллионов манатов. 
 
Напомним, что в апреле-мае текущего года 600 тыс. человек из данной категории получили единовременные пособия в размере 190 манатов, на что было потрачено 229 миллионов манатов. 
 
С.Агаева

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