Зульфия Ханбабаева показала мужа в Instagram: «Он сделал меня счастливой женщиной и матерью» - ФОТО

Народная артистка Зульфия Ханбабаева представила в социальной сети Instagram семейные снимки с супругом – бизнесменом Зауром Мамедовым и дочерью Дениз.

Если фотографии дочери певица периодически публикует в Instagram, где на страницу звезды подписано более 216.000 фолловеров, то снимками супруга практически не делится, но в день рождения любимого мужа З.Ханбабаева представила в соцсети семейные кадры, которые сопроводила следующим комментарием:

«Прошло 22 года, на протяжении которых ты был моим другом. С днем рождения, мой супруг, сделавший меня счастливой женщиной и матерью».

Напомним, что Зульфия Ханбабаева и Заур Мамедов стали родителями в 2007 году – 26 октября народная артистка родила дочь Дениз.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @zulfiyyaxanbabayeva