Звезда сборной Украины приревновал девушку к Роналду и сделал ей предложение - ФОТО

Главная звезда сборной Украины и футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение руки и сердца своей девушке Владе "Седан" Щегловой.

Как сообщает 1news.az, на самый ответственный шаг в своей жизни Зинченко решился на футбольном стадионе.

На НСК Олимпийский в Киеве, где несколькими днями ранее национальная сборная Украины обыграла Португалию (2:1) и досрочно вышла на Евро-2020, Александр Зинченко и сделал предложение своей девушке.

Украинский футболист подготовил красивый букет из белых и красных роз для Влады, которая согласилась стать женой Александра.

«Самое главное «ДА» в моей жизни», - подписал фотографию Зинченко в своем Instagram.

Накануне новоиспеченная невеста Зинченко опубликовала в своем Instagram фотографию с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и подписала «легендище».

После получения согласия от своей избранницы, футболист опубликовал в Stories Instagram коллаж из фотографий, где его девушка с Роналду и с ним.

«Когда почувствовал конкуренцию», — говорится в публикации украинского игрока.

Теймур Максутов