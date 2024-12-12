«Новая Сирия»: Турция и Азербайджан помогут сирийскому народу поднять страну из руин

Сирия постепенно возвращается к нормальной жизни после свержения режима Башара Асада и формирования временного правительства.

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован и будет действовать до марта 2025 года. По его словам, задачей переходного кабинета министров станет предотвращение распада государства.

Таким образом, сегодняшние процессы позволяют надеяться на скорейшую стабилизацию ситуации, и мирное, спокойное, демократическое развитие страны.

Поддержку сирийскому народу в восстановлении и строительстве «новой Сирии» готова оказать соседняя Турция, примечательно, что намерение быть рядом с братской страной и в этом благородном деле выразил Азербайджан.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос поддержки Сирии в решении гуманитарных вопросов в телефонном разговоре 10 декабря.

Подчеркнув, что братские и дружеские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются на основе стратегического союзничества, главы государств обсудили вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, сообщила пресс-служба Президента АР.

В частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада.

Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирийского государства.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности.

Он отметил, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, будут осуществлять совместную деятельность также в вопросе гуманитарной помощи и поддержки сирийскому народу.

Надо отметить, что еще с самого начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Анкара предлагала Дамаску помощь в мирном урегулировании ситуации.

«Однако призывы Турции найти варианты решения сирийского конфликта путем диалога были высокомерно отвергнуты прежним режимом», - заявил Президент Эрдоган после заседания кабинета министров Турции 9 декабря, на котором рассматривалась и ситуация в Сирии.

«Режим Башара Асада не оценил по достоинству протянутую Турцией руку помощи», - подчеркнул турецкий лидер.

Он отметил, что его страна строго соблюдает международные нормы, не имеет никаких взглядов на сирийскую территорию, но не потерпит активизации там террористических организаций.

Здесь следует напомнить о том, что после начала в Сирии гражданской войны, Турция, в рамках права на самооборону, вытекающего из статьи 51 Устава ООН, провела антитеррористические операции на севере этой страны.

Турция ставила целью устранение террористической угрозы со своих южных границ, главным образом со стороны ИГИЛ, PKK и ее сирийского боевого крыла YPG, орудовавших в приграничных районах и представлявших прямую угрозу национальной безопасности Турции. Зачистив территории севера Сирии от террористов, эти операции принесли мир и спокойствие жителям региона. В последующие годы сирийская оппозиция и турецкие военнослужащие сосредоточили свои усилия на обеспечении безопасности в зачищенных районах Сирии, и создании условий для возвращения сирийских беженцев.

В своем заявлении 9 декабря Эрдоган отметил, что Турция изначально выступала за сохранение территориальной целостности Сирии: «Турция строго соблюдает требования международного права с самого начала сирийского конфликта. Мы были за свободу, диалог, справедливость и немедленный мир в Сирии.

Несмотря на враждебное отношение государственного режима Сирии, мы отстаивали принцип территориальной целостности и унитарного устройства Сирии. У нас нет никаких взглядов на территории Сирии. Но мы не потерпим активизации там террористов. Мы внимательно за ними следим», - отметил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна не заинтересована в территории и посягательстве на суверенитет другой страны. «Единственная цель наших трансграничных операций - защитить нашу родину и граждан от террористических атак. Ни PKK, ни ИГИЛ не являются партнерами по диалогу для нашей страны. Наоборот, они противники. Наш долг, как соседей и братьев, решительно поддерживать усилия сирийского народа по восстановлению своей страны», - заявил Эрдоган.

«Турция готова сделать все возможное для достижения постоянного мира, стабильности и безопасности в Сирии и будет вносить вклад в ее восстановление», - подчеркнул он.

Президент Эрдоган пообещал также, что турецкая сторона будет «достойно управлять гуманитарным процессом добровольного возвращения мигрантов».

С начала в Сирии гражданской войны Турция приютила у себя более 3 миллионов беженцев, сегодня они возвращаются на родину. В целях добровольного и безопасного возвращения мигрантов открыты погранпереходы «Джильвегёзю» и «Яйладагы».

Ситуация в Сирии постепенно возвращается в спокойное русло. Победившая оппозиция уже успела объявить о новых реформах, предполагающих, в том числе, отмену принудительного ношения женщинами хиджаба, запрет на преследование и угрозы в адрес журналистов. Также объявлена всеобщая амнистия для военнослужащих, призванных на службу во время правления Башара Асада.

Говоря об асадовском периоде, важно отметить и то, что кровавый режим был тесно переплетен с армянским терроризмом. Так, сирийские армяне были непосредственно и активно задействованы не только в террористических вылазках PKK, но и в формировании и деятельности ее боевых ответвлений в Сирии – YPG и PYD.

Более того, именно в Сирии в 2019 году был создан батальон имени Нубара Озаняна - армянское террористическое формирование, услугами которого против Турции и своих внутренних врагов пользовался Башар Асад. Батальон назван именем члена того же PKK, известного армянского террориста Нубара Озаняна.

Существуют факты посредничества этого батальона в передаче оружия и боеприпасов из Сирии в Армению.

Вообще, армянская диаспора Сирии – община насчитывает до 30 000 человек, подавляющее большинство которых являются ярыми сторонниками Асада – активно интегрировавшись в общественно-политическую и деловую жизнь страны, обрела там достаточно сильные позиции.

Как в период правления Хафеза Асада, так и во времена Башара Асада, в Сирии, наряду с PKK, действовали армянские террористических организаций АСАЛА и «Апостол», там же были расположены их учебно-тренировочные базы. В период напряженных отношений с Анкарой, сирийские властные круги активно использовали эти организации против Турции.

Столь тесные отношения с армянством обусловили политику Дамаска в отношении Азербайджана. Например, когда Сирия противостояла справедливой позиции Азербайджана в рамках Организации исламского сотрудничества, пытаясь воспрепятствовать принятию резолюций, осуждающих армянскую агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, и отказываясь присоединиться к принятым документам.

Показательным примером в этом контексте является и уклонение Сирии от голосования на Генассамблее ООН по представленной Баку резолюции «О положении на оккупированных территориях Азербайджана», в марте 2008 года.

Еще один интересный штрих: в июне 2009 года в ходе визита Башара Асада в Армению, католикос всех армян Гарегин II вручил ему самую высокую награду армянской апостольской церкви - Крест Святого Георгия – внимание: «за поддержку армян, Армении и развития отношений двух стран».

Башар Асад, как и Эммануэль Макрон, лично в период Второй Карабахской войны подключился к фейк-кампании армянского агитпропа, заявив о якобы участии сирийских наемников в боевых действиях на стороне Азербайджана. «Я определенно могу подтвердить это, но не потому, что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», - сказал Асад в интервью РИА Новости. То, подобает ли главе государства выступать с подобными заявлениями, пусть остается на совести Асада так же, как и кровавые преступления - доказанные многочисленными фактами! - против своего же народа.

Тесные связи между Арменией и асадовской Сирией продолжались до последнего времени – в 2021 году армянский премьер Никол Пашинян направил Башару Асаду поздравления с победой на президентских выборах. Еще раньше, в 2019 году Армения направила своих военных в составе российского контингента в Сирию. И, несмотря на обозначение характера миссии как «гуманитарной», ее реальное предназначение сводилось к содействию армии режима в сохранении власти Башара Асада.

Но, как показали недавние события, Асада это не спасло.

В целом, то, что произошло с асадовским режимом, очень ярко иллюстрирует тот печальный конец, который уготован руководителям, защищающим интересы не своего государства и народа, а действующим «под диктовку» внешних сил, способных, по их мнению, помочь им удержать власть в своих руках.

Это и есть тот самый пример, над которым стоит крепко задуматься нынешним властям Армении.

Итак, в истории Сирии завершился темный период, будущее страны – в руках сирийского народа, освободившегося от гнета кровавого режима.

Азербайджан считает чрезвычайно важным прекращение гражданского конфликта, и восстановление мира и стабильности в Сирии. Официальный Баку, отслеживая процессы, происходящие в Сирии, проводит в этом контексте также консультации с Турцией.

В своем вчерашнем заявлении МИД Азербайджана еще раз заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Сирии, выразив надежду на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны.

«Азербайджанская Республика вместе с братской Турецкой Республикой и другими партнерами-единомышленниками готова внести свой вклад в преодоление гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

В то же время, несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, ведется работа по определению количества и местонахождения азербайджанских граждан в Сирии. Азербайджанская Республика также продолжит работу по репатриации наших граждан из Сирийской Арабской Республики, которая осуществляется с 2020 года через территорию Турецкой Республики.

Азербайджанская Республика надеется, что после стабилизации ситуации в Сирии двусторонние отношения между Азербайджаном и Сирией восстановятся, сотрудничество будет развиваться на основе принципа взаимной дружбы и партнерства», - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.