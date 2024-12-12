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Rilaya ответила на критику акцента: «Мне не стыдно, это было отлично» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:01 - Сегодня
Rilaya ответила на критику акцента: «Мне не стыдно, это было отлично» - ВИДЕО

В уходящем году певица Рилая Гусейнзаде (Rilaya) была номинирована на престижную турецкую премию Altın Kelebek, вручение которой состоялось на днях в Стамбуле.

Певица стала обладателем престижной турецкой премии в номинации «Ulduzu parlayanlar», получив её из рук народной артистки Азербайджана Санубер Искендерли. Однако благодарственная речь, которую она произнесла на азербайджанском языке, вызвала критику со стороны пользователей социальных сетей. Многие не смогли понять её слова из-за акцента, который, по их мнению, затруднил восприятие речи. Это привело к бурным обсуждениям в соцсетях, где одни выразили явное недовольство по поводу её произношения, в то время как другие поддержали певицу, отметив, что она достойно представляла свою страну на международной арене, что гораздо важнее, чем акцент.

Изначально певица никак не комментировала сложившуюся ситуацию, но затем ответила критикам, сделав заявление на своей странице в социальной сети Facebook, где отметила следующее:

«Сегодня один из тех дней, когда я очень горжусь собой. Я на верном пути, я достойно представила свою родину на самой престижной премии, вручаемой деятелям искусства в Турции, и мне аплодировал зал, в котором меня, чего кривить душой, знали немногие. Я родилась в прекрасной стране, в самый ее переломный период, когда Азербайджанская СССР прекращала свое существование и возрождался независимый Азербайджан. Я родилась в русскоязычной семье, как большинство городских жителей того времени, и чего кривить душой, я мыслю на русском языке, хотя азербайджанский мой родной язык, который я люблю и уважаю. Я изучаю его, чтоб овладеть им в совершенстве, но, к сожалению, мыслить я продолжаю на русском, и соответственно в моменты, когда я сильно взволнована, я могу ошибаться и говорить с присущим русскоязычным людям акцентом. Это никак не отражает моей любви и отношения к моей родине, моему любимому Азербайджану. Я женщина, которая растит сыновей гордой и независимой страны, которые будут защищать ее честь, когда придет время, вне зависимости от того, с акцентом ли говорила их мама на родном языке или нет».

Rilaya отмечает, что исполнила на церемонии вручения премии Altın Kelebek песню, оду любви и благодарности Богу, который подарил ей все, о чем она могла только мечтать (речь идет о песне «Yaradan» - прим.ред.): «Подарил мне талант и возможность прославлять имя своей родины. Я исполняла ее не своим голосом, но своим сердцем, думая о своей семье, маме, детях, супруге и своей стране, открывшей для меня безграничный горизонт возможностей. Нет, мне не стыдно, за то, как я произнесла свою речь, это было отлично. Я горжусь, что в братской Турции, на самом ярком и популярном шоу, я вышла от имени Азербайджана и говорила от души, своими словами, на своем родном языке».

Певица подчеркивает, что благодарна каждому, кто сегодня говорит и пишет о ней, в том или ином положительном или отрицательном ключе: «Я смогла затронуть сердце каждого. Горжусь своими достижениями, я горжусь тем, что я могу и делаю, я горжусь тем, что я гражданка независимого Азербайджана, который сегодня стал образцом демократии и независимости на постсоветском пространстве, что в моей стране каждый человек чувствует себя свободным и может говорить на том языке, на котором хочет, что мы восстановили свою территориальную целостность, что мы смогли доказать всему миру, какие мы сильные и гордые. Я благодарю всех, кто в эти дни писал, говорил и критиковал меня. Вы делаете меня сильнее, и помогаете двигаться дальше, к непокорённым высотам, ради моей семьи, моего Азербайджана. И пусть моим самым большим недостатком будут ошибки речи в ваших глазах, но любовь к моей родине в моем сердце не сможет поколебать никто и никогда!»

Свое заявление Rilaya завершила фразой «Yaşasın müstəqil Azərbaycan».

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