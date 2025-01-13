«Остров невезения» или жертва безразличия? Бедствие на Майотте как зеркало провала политики Франции на заморских территориях

Репутация Эммануэля Макрона продолжает стремительно ухудшаться на фоне политического кризиса внутри страны и нескончаемых провалов на французских заморских территориях.

Почти исторический минимум – до такого неутешительного уровня упал к началу наступившего года рейтинг популярности президента Франции по итогам последнего соцопроса.

Опрос, проведенный исследовательской компанией Ipsos для издания La Tribune dimanche, выявил снижение рейтинга одобрения Макрона до 21%, угрожающе близкого к тому самому минимуму в 20%, который был зафиксирован в разгар протестного движения «желтых жилетов» в 2018-2019 годах, сообщает агентство Bloomberg. По данным компании, всего за месяц Макрон потерял в своей популярности два процентных пункта.

При этом на 12% рейтинг французского президента опустился с тех пор, как в июне 2024 года он объявил о проведении внеочередных парламентских выборов, которые привели к глубокому расколу в Национальном собрании (нижней палате парламента) и политическому тупику по планированию бюджета.

Также по итогам опроса Ipsos, рейтинг премьер-министра Франсуа Байру составляет 20%, что является самой низкой с начала второго президентского срока Макрона оценкой главы правительства в начале его полномочий. При этом Байру отстает от показателей своих предшественников в аналогичный период. Так, популярность Габриэля Атталя была оценена в начале его функций в 37%, Мишеля Барнье - в 34% и Элизабет Борн - в 27%.

Стоит напомнить, что Эммануэль Макрон 9 июня прошлого года объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах, на которых победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP). После поражения президентской партии экс-премьер Франции Габриэль Атталь ушел в отставку. Затем Макрон признал, что решение о роспуске Национального собрания привело к большей нестабильности вместо урегулирования политического кризиса.

В начале сентября к власти в стране пришло правительство Мишеля Барнье. Спустя около трех месяцев парламент выдвинул ему вотум недоверия, и 13 декабря новым премьер-министром Франции был назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.

Газета Le Figaro 3 января со ссылкой на социальный опрос сообщила, что 61% населения Франции выступают за отставку президента. Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов. Кроме того, 62% опрошенных назвали правление Макрона авторитарным. Еще раньше, 27 декабря, стало известно, что доверие французов к Макрону упало до самого низкого уровня с декабря 2018 года. Показатель начал активно снижаться с сентября.

Надо полагать, что одной из причин падения рейтинга Макрона является его политика на заморских территориях Франции. Президента все чаще критикуют за недостаточное внимание к их проблемам.

Неудачные шаги Парижа в этом направлении ярко проявляются на фоне ужасающего стихийного бедствия на Майотте.

Майотта – самый крупный остров заморского региона Франции. Он же — самый бедный ее департамент…

На этом острове в Индийском океане, по данным МВД Франции, официально живут 320 тыс. человек, еще примерно 100 тыс. человек проживают там нелегально.

В эти дни на острове объявили «красный режим» - к архипелагу приближается очередной тропический шторм «Дикеледи», неся с собой сильный ветер и проливные дожди. По сообщению Euronews, жителям рекомендовано укрыться в прочных зданиях, запастись едой и водой…

Между тем, Майотта еще не оправилась от последствий циклона «Шидо», обрушившегося на остров в середине декабря. Этот циклон - самый мощный на острове за последние 90 лет - по последним подсчетам, унес жизни не менее 39 человек, тысячи получили ранения, нанес беспрецедентный ущерб инфраструктуре, усилив и без того бедственное положение острова.

Пострадавшие в результате урагана люди много дней не получали медицинской помощи, а большая часть островитян не имела доступа к питьевой воде – гуманитарную помощь на Майотту доставили только через неделю после бедствия.

Всего под удар стихии попало 70% населения Майотты. Французские страховщики оценили ущерб от урагана в 650–800 млн евро, и это лишь предварительная оценка, которая потом может быть пересмотрена.

Возвращение к нормальной жизни ожидается не раньше, чем через несколько месяцев, отмечают местные власти. Сейчас им в первую очередь предстоит справиться с рисками с точки зрения охраны общественного порядка, здравоохранения и доступа к товарам первой необходимости. До сих пор на острове сохраняется дефицит медицинского оборудования и питьевой воды.

Французские политики, в частности, экс-президент Франсуа Олланд назвал ситуацию на Майотте «национальной трагедией». Реакция действующего президента на постапокалиптическую картину, мягко говоря, удивляет.

Эммануэль Макрон прибыл на Майотту спустя шесть дней после того, как стихия разрушила практически все на своем пути. Жители острова посчитали, что их просто бросили на произвол судьбы.

Но даже прибыв на архипелаг для заявленной «оценки масштабов ущерба и поддержки местным жителям», Макрон умудрился попасть в центр скандала. В ходе встречи с местным населением он вступил в словесные перепалки с жителями, не скрывавшими отчаяния из-за нехватки продуктов и воды, острого дефицита электричества, и недовольства шагами Парижа для помощи пострадавшим.

Президент Франции столкнулся с жесткой критикой и обвинениями в отсутствии оперативной помощи от государства и неадекватной реакции на кризис, сообщил Euronews.

«Я слышал, что вы тут говорили. Я из Уангани, там нет воды, нет спасательных служб уже шесть дней. Вы думаете, что шесть дней — это нормально? Считаете, что это нормально?», «Я хочу спросить у правительства. Так происходит во всех департаментах Франции, или вот так бросают людей только на Майотте?» - спрашивали Макрона местные жители.

Не справившись с критикой, Макрон нагрубил пострадавшим жителям, сообщил телеканал BFMTV.

«Циклон — это не я! Я не несу ответственности за случившееся! Будьте благодарны за то, что являетесь частью Франции! Если бы не Франция, у вас было бы в десять тысяч раз больше неприятностей! В Индийском океане нет мест, которым бы мы столько помогали» — заявил Макрон, а затем нецензурно выругался.

В ответ на несдержанность президента толпа стала возмущаться сильнее. Островитяне восприняли заявления президента как пренебрежение их бедственным положением. Макрона освистали его и призвали к отставке.

Заявления Макрона на Майотте вызвали гневную реакцию и в материковой Франции.

«Президент не может говорить такое. В каком еще другом французском регионе президент сможет отчитывать наших сограждан, прося их перестать жаловаться на свою трагедию – ведь им уже повезло быть французами?» — отреагировал в соцсети X лидер социалистов Оливье Фор.

«Макрон унизил родственников тысяч жертв», - написала депутат от крайне левой партии «Непокоренная Франция» Альма Дюфур в соцсети X.

«У нас самая крупная человеческая катастрофа со времен Второй мировой войны, а мы устраиваем шоу Макрона», - заявила депутат французского парламента от партии «Зеленые» Сандрин Руссо в интервью телеканалу France 2.

Поведение Макрона, его стремление представить неравенство и бедность жителей острова в качестве нормы и естественного положения дел, продемонстрировало, что Франция очень далека от решения проблем жителей своих заморских владений и действует сугубо в духе классического колониализма. А ведь Майотта - лишь одна из таких территорий.

Обозреватель издания Independent Türkçe Саре Шанлы в этой связи привлекает внимание к статистическим данным, согласно которым 40% жителей Майотты имеют ежемесячный доход в менее 200 евро при минимальной зарплате в самой Франции в 1400 евро.

«В среднем четыре из 10 домов на Майотте собраны из фанеры и металлических листов. В трех из десяти домов отсутствует водоснабжение», - пишет турецкий обозреватель, напоминая, что уровень безработицы на острове в 2022 году достигал 34%. По ее мнению, политика помощи Франции не способствует решению проблем, а лишь откладывает кризис на более поздний срок.

«Жители Майотты устали быть французами «второго сорта». На фоне снижения влияния Франции в Африке жителям острова нужно учесть уроки борьбы с колониализмом и отстаивать право на достойную жизнь», - пишет автор публикации «Трагедия, оставшаяся в тени колониального подхода».

В последние дни ситуация на заморских территориях Франции обсуждается не только в разрезе природных катастроф, но и в контексте усиления борьбы с французским колониализмом – самым жестоким и беспощадным в истории, как его оценивают многие ученые.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем большом интервью местным телеканалам 7 января обратил внимание и на происходящее в заморских владениях Франции: «Честно говоря, лет, может, десять назад я и сам не так много знал об этих регионах. Но информация, вскрывшаяся после этого последнего урагана, снова глубоко потрясла меня. Оказалось, что на территории, считающейся Францией, 70–75% населения живут в условиях бедности. Почему это должно происходить во Франции? Президент Франции приезжает туда и говорит: «Если бы не Франция, вы жили бы в десять тысяч раз хуже». Куда уж хуже? Семьдесят пять процентов населения живут в бедности, 30–40% жилого фонда находится в аварийном состоянии. Если это Франция, то, оказывается, Франция – бедная страна. Просто удерживать эту территорию как стратегический пункт, грабить ее природные ресурсы, угнетать народы, подвергать их ассимиляции, лишать их идентичности, языка, культуры – это варварство. Это не делает чести ни одной стране.

До последних лет все это скрывалось. Никто об этом не говорил, никто никуда не приглашал людей из этих регионов. Когда там начались справедливые протесты, посмотрите, с какой жестокостью Франция их подавила: 13 человек погибли, тысяча человек арестованы. Их отправили из этих регионов на основные территории Франции».

«Встречаться с представителями этих регионов, слышать их проблемы из первых уст, видеть в их глазах тоску и угасшую надежду – это одновременно и тяжело, и очень знакомо. Потому что мы тоже долгие годы находились в похожей ситуации. В период, когда мы не были независимыми, мы жили мечтой о независимости, по крайней мере, большая часть нашего общества», - заявил глава государства.

«Пока эта практика колониализма продолжается, мы будем рядом с этими народами. Это уже воспринимается азербайджанским обществом как моральный долг», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер убежден, что отвратительной практике колониализма необходимо положить конец: «И считаю, что при новом миропорядке этот вопрос также будет принят во внимание».

Произошедшее на Майотте со всей откровенностью обнажило несостоятельность политики Макрона, неумение его правительства эффективно управлять отношениями с заморскими территориями.

Игнорирование острых социально-экономических проблем заморских департаментов, неспособность обеспечить элементарные условия жизни для живущих там людей, пренебрежение их нуждами, безразличие к подготовленности и восстановлению после чрезвычайных ситуаций – все это, естественно, еще больше углубляет внутренний кризис во Франции и ослабляет ее влияние на мировой арене.

Интересно, что сегодня сказали бы Макрону исторические предшественники, те, благодаря кому Франция до последнего времени считалась страной «свободы, равенства и братства»?..