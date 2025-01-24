Азиз Рафибейли покинул German Hospital вслед за женой, отметившей день рождения в операционной
Заведующий отделением гинекологии столичной клиники German Hospital Азиз Рафибейли уволился вслед за своей женой, хирургом-гинекологом Ляман Алиевой, лишившейся работы после празднования дня рождения во время операции.
А.Рафибейли уже приступил к работе в медицинском центре Real, расположенном в городе Сумгайыт, сообщает 1news.az со ссылкой страницу Азиза Рафибейли в социальной сети Instagram.
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