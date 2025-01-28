Врач, отмечавшая день рождение в операционной, вернулась на работу

Акушер-гинеколог Ляман Алиева, уволенная из клиники German Hospital за празднование своего дня рождения с коллегами во время операции, начала работать в новой медицинской организации.

Как стало известно 1news.az, она устроилась в одну из частных больниц Баку.

Ее новое место работы — Баку Медикал Плаза. По информации, Ляман Алиева уже успела принять на новом рабочем месте роды у нескольких женщин.

Напомним, что 8 января Ляман Алиева опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала о сюрпризе, устроенном коллегами. Во время операции сотрудники клиники вошли в операционную без перчаток и поздравили её с днем рождения, нарушив санитарные нормы. Врач приняла поздравления и задул свечу. После этого инцидента она была уволена.

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