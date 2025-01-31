Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был исполнен государственный гимн. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за Родину, пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе в Актау, а также отца международного гроссмейстера Вугара Гашимова Гасыма Гашимова, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии азербайджанского спорта.

Президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов сообщил, что впервые за чемпионство борются все действующие шахматисты страны. По его словам, федерация сделает все возможное, чтобы повысить уровень чемпионата. При этом М.Мамедов добавил, что шахматисты, не принявшие участие в соревнованиях, не смогут воспользоваться предусмотренной ФША помощью.

Затем был показан видеоролик, посвященный вниманию и заботе великого лидера Гейдара Алиева о шахматах.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда ценил шахматы. Подчеркнув, что спортсмены всегда ощущают поддержку со стороны государства, глава ведомства напомнил, что на мероприятии, организованном в связи со спортивными итогами прошлого года, Президент Ильхам Алиев встретился с некоторыми из них. Шахматы, по словам министра, становятся все более популярными в Азербайджане.

Далее был показан проморолик чемпионата Азербайджана по шахматам.

Отметим, что победители национального чемпионата напрямую будут привлечены в сборную Азербайджана. Общий призовой фонд чемпионата для мужчин составляет 60 000 манатов, а для женщин - 30 000 манатов. Согласно регламенту, победитель мужского первенства получит 20 000 манатов, а обладательница первого места в женском турнире - 10 000 манатов.

Чемпионат страны завершится 15 февраля.