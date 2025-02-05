Профессионалы в области логистики и транспорта со всего Евразийского региона объединятся в Баку

В условиях стремительных изменений в глобальных торговых маршрутах и нарастающих транспортных вызовов Азербайджан начинает играть важную роль и активно укрепляет свои позиции как ключевого транспортного узла Евразии.

На недавнем совещании, посвященном вопросам транспорта, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость решения проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и оптимизацией транзитных маршрутов. В этом контексте еще больше возрастает роль международных отраслевых выставок.

Предстоящая 22-я Каспийская международная выставка транспорта, транзита и логистики — TransLogistica Caspian, которая пройдет с 3-го по 5 июня 2025 года в Баку Экспо Центре, предоставляет платформу для обсуждения и демонстрации современных решений в транспортной сфере. Это мероприятие зарекомендовало себя как одно из ведущих в области логистики и транспорта, объединяя профессионалов со всего Евразийского региона.

В условиях глобальной трансформации логистических маршрутов и растущей конкуренции участие в выставке TransLogistica Caspian в Баку становится необходимым шагом для компаний, стремящихся оставаться в тренде. Это мероприятие открывает новые горизонты для сотрудничества, способствует интеграции в международные транспортные коридоры и предоставляет уникальные возможности для развития бизнеса в рамках инициатив «Средний коридор», ТРАСЕКА и «Один пояс - один путь».

Также Азербайджан продолжает активно развивать дорожную инфраструктуру в свете глобальных изменений в торговых маршрутах и растущей значимости транспортных коридоров. Важным шагом в этом направлении является проведение 13-й Каспийской международной выставки «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» — Road&Traffic, которая пройдет с 14 по 16 октября 2025 года в Баку Экспо Центре. Это мероприятие предоставляет платформу для обсуждения и демонстрации современных решений в транспортной сфере.

Современные мегаполисы, включая Баку, сталкиваются с растущими проблемами транспортной инфраструктуры - пробки, задержки, загрязнение воздуха и неэффективное использование дорожных ресурсов. Эти вызовы требуют инновационных решений, которые могут быть представлены и обсуждены на специализированных выставках, таких как Road&Traffic. Участие в подобных мероприятиях становится ключевым шагом для компаний, государственных структур и экспертов, стремящихся улучшить транспортную ситуацию в городе и регионе в целом.

Предстоящие выставки TransLogistica Caspian и Road&Traffic предоставляют уникальные возможности для профессионалов транспортной и логистической отрасли. Они способствуют обмену опытом, внедрению инновационных решений и укреплению международного сотрудничества, что особенно важно в условиях динамично меняющегося глобального рынка. Участие в этих мероприятиях позволит компаниям и специалистам быть в авангарде развития транспортной инфраструктуры и логистики, а также внести значительный вклад в устойчивое развитие региона.

Организаторами мероприятия являются компании Caspian Event Organisers совместно с ICA Events и CEM FZ LLC в качестве международных партнеров.