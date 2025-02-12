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Подробности обнаружения останков индийского туриста в загатальском лесу

Фаига Мамедова15:30 - Сегодня
Подробности обнаружения останков индийского туриста в загатальском лесу

Как сообщалось ранее, в Загатале были обнаружены останки индийского туриста Маникатхи Кондавеети, пропавшего три года назад.

Как сообщает 1news.az, житель села Мазых Руслан Алиев, который обнаружил останки в горном ущелье, поделился подробностями с Lent.az.

«Мы шли вчетвером на летнее пастбище в горы. Поднявшись, увидели, что выпал сильный снег и стоял густой туман. Из-за плохой видимости мы сбились с пути и неожиданно оказались в ущелье. Это очень опасная зона, и выбраться из неё крайне сложно. Мы искали выход, и я случайно наткнулся на вьетнамку. Мне стало любопытно, как она могла оказаться здесь. И когда я начал искать вторую пару, ужаснулся, обнаружив человеческие кости», — рассказал Руслан.

Он также добавил, что одежда на останках была сильно истлевшей.

«По расположению костей было видно, что человек умер в полусидячем или полулежачем положении. Одежда была истлена, остались только вьетнамки и ремень. Кости находились под фундуковым деревом. Чуть дальше мы нашли остатки костра, а рядом лежали рюкзак, телефон, маски для лица и банковские карты», — отметил Алиев.

Он подчеркнул, что выбраться из этого ущелья в одиночку невозможно.

«Это тупиковое ущелье с труднопроходимым рельефом. Вокруг скользкие, мшистые скалы. Одному выбраться практически невозможно. Мы с трудом выбрались, помогая друг другу», — добавил он.

После того, как была обнаружена эта ужасная находка, Руслан сообщил о ней в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции вывезли останки с горной местности и передали их по назначению.

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