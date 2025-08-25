Новая песня EMIN’а вдохновлена творчеством Адриано Челентано - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN представил новый релиз, вдохновленный творчеством Адриано Челентано.

EMIN порадовал поклонников новым музыкальным релизом, вдохновлённым творчеством легендарного Адриано Челентано, одного из его любимых артистов - композиция стала напоминанием о первых встречах и самых трепетных романтических моментах, передавая атмосферу искренности и лёгкой ностальгии.

«Такие теплые летние дни, и ты красива, как на киноэкране. Забудь про все и просто мне подари медленный танец под Челентано», - поет EMIN в новой песней.

Трек «Под Челентано» доступен по ссылке.