 Новая песня EMIN’а вдохновлена творчеством Адриано Челентано - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Новая песня EMIN’а вдохновлена творчеством Адриано Челентано - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:45 - Сегодня
Новая песня EMIN’а вдохновлена творчеством Адриано Челентано - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN представил новый релиз, вдохновленный творчеством Адриано Челентано.

EMIN порадовал поклонников новым музыкальным релизом, вдохновлённым творчеством легендарного Адриано Челентано, одного из его любимых артистов - композиция стала напоминанием о первых встречах и самых трепетных романтических моментах, передавая атмосферу искренности и лёгкой ностальгии.

«Такие теплые летние дни, и ты красива, как на киноэкране. Забудь про все и просто мне подари медленный танец под Челентано», - поет EMIN в новой песней.

Трек «Под Челентано» доступен по ссылке.

Поделиться:
213

Актуально

Общество

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Фахраддин Манафов поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Политика

Пострадавший в результате атак вооруженных сил Армении: Проезжая через Лачин, мы ...

Политика

МИД Азербайджана поздравил Уругвай с Днем независимости - ФОТО

Lifestyle

Новая песня EMIN’а вдохновлена творчеством Адриано Челентано - ВИДЕО

Ханде Эрчел рассталась с наследником одной из самых богатых турецких семей

Niletto, Джиган и Loc-Dog показали яркие моменты отдыха в Баку в новом клипе - ВИДЕО

Теймур Ганифаев стал обладателем одного из главных призов на «Новой волне 2025» - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Названа столица конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО - ВИДЕО

В РФ ликвидирована компания Гусейна Гасанова

Дочь арестованной певицы Раксаны заявила, что её мать больна онкологией - ВИДЕО

Жара ТВ покажет трибьют-шоу памяти Муслима Магомаева – ВИДЕО

Последние новости

Пезешкиан назвал формат «3+3» эффективным механизмом урегулирования на Южном Кавказе

Сегодня, 16:35

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Битва за жизнь: история маленького Аббаса, который борется с раком с 4 лет- ФОТО

Сегодня, 16:30

СМИ узнали о новой теории, почему разбился Boeing в Индии

Сегодня, 16:28

Фахраддин Манафов поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Сегодня, 16:00

Пострадавший в результате атак вооруженных сил Армении: Проезжая через Лачин, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса

Сегодня, 15:55

Новая песня EMIN’а вдохновлена творчеством Адриано Челентано - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

МИД Азербайджана поздравил Уругвай с Днем независимости - ФОТО

Сегодня, 15:30

Мощная солнечная вспышка может повлиять на Землю

Сегодня, 15:25

Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня, 15:20

Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

Сегодня, 15:10

Новое назначение в Центробанке

Сегодня, 15:05

Передача наркотиков в тюрьму обернулась уголовным делом - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Азербайджане увеличилось число пенсионеров

Сегодня, 14:45

Пашинян признал: Теории, навязанные элитами, стали главной проблемой Армении

Сегодня, 14:10

В Армении зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила

Сегодня, 13:55

На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

Сегодня, 13:50

Погода на вторник: В Баку ожидается до 34°C

Сегодня, 13:45

В Турции во время заплыва через Босфор пропал российский пловец

Сегодня, 13:35

В Украине представили ракету «Длинный Нептун»

Сегодня, 13:25
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06