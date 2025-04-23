Стартовала регистрация волонтеров на III Игры СНГ в Азербайджане - ФОТО

На первой пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане, был дан старт регистрации на масштабную Волонтерскую программу.

Организаторы планируют привлечь к проведению Игр 3000 волонтеров, как из столицы, Баку, так и из различных регионов страны.

Как передает 1news.az, особо подчеркивалось, что ключевой целью Волонтерской программы является поддержка развития навыков молодого поколения в регионах и расширение их знаний через непосредственное участие в международном спортивном событии.

Эта инициатива предоставит уникальную возможность молодым людям внести свой вклад в успех Игр и получить ценный опыт работы на мероприятии международного уровня.

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