​​​​​​​«Игра со спичками на бензоколонке»: Конфликт Израиля с Ираном, и может ли Баку стать мостом к возобновлению политического диалога?

Израильский «Восстающий лев» атаковал Иран: начавшаяся под это утро операция против иранской ядерной программы, похоже, еще далека от завершения - Тегеран обещал дать «жесткий ответ» на массированные удары Израиля.

Международная реакция на обострение ситуации в основном сводится к выражению обеспокоенности и призывам к деэскалации.

Официальный Баку также выступил с заявлением в связи с израильско-иранским противостоянием. «Глубоко обеспокоены военной операцией, проводимой Государством Израиль на территории Исламской Республики Иран. Решительно осуждая обострение ситуации, призываем стороны урегулировать свои разногласия путем диалога и дипломатическими средствами в соответствии с нормами и принципами международного права», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

«Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности гражданского населения и объектов.

Важно продолжать контакты по дипломатическим каналам и усилия в рамках соответствующих международных механизмов в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке», - подчеркивается в нем.

С другой стороны, внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Азербайджана, в связи с текущей напряженной ситуацией в сфере безопасности между Израилем и Ираном, воздержаться от поездок в эти страны без крайней необходимости, а находящимся там - соблюдать максимальную осторожность, а также строго придерживаться правил охраны и безопасности.

Безусловно, в текущих условиях крайне сложно делать прогнозы относительно дальнейшего развития событий и их потенциального влияния на ситуацию в масштабах огромной географии.

Однако, учитывая близость зоны боевых действий к нашему региону, наблюдение за развитием ситуации, оценка возможных рисков и работа по укреплению региональных механизмов безопасности приобретают особую актуальность.

О этом мы побеседовали с известным политическим аналитиком, руководителем Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгаром Велизаде.

«События последнего времени наглядно демонстрируют, что мы живем в эпоху неопределенности, и непрогнозируемых или трудно прогнозируемых процессов.

Ожидаемая и одновременно неожиданная военная операция Израиля против Ирана свидетельствует о том, что хрупкий баланс, сформировавшийся в регионе Ближнего Востока за последние десятилетия, наверное, окончательно нарушен и вряд ли будет восстановлен в обозримой перспективе.

Есть очень много оснований так считать.

В принципе, подготовка к этой войне велась давно. Надо сказать, что еще в прошлом году стороны обменялись серьезными ударами, которые можно рассматривать как своеобразную прелюдию к началу нынешней войны. Тем не менее, многие думали, надеялись, что до такого крупномасштабного конфликта дело все же не дойдет.

Тем не менее, произошло то, что произошло. Теперь необходимо исходить из новых реалий, которые формируются на наших глазах и, естественно, повлияют не только на геополитический ландшафт всего Ближнего Востока, но, возможно, и на архитектуру международных отношений в целом.

Что происходит? По сути, мы наблюдаем смену парадигм на Ближнем Востоке. Опять же, это ситуация не нова - еще в предыдущие годы шло постепенное созревание войны.

Атака ХАМАС против Израиля стала триггером серьезных изменений в регионе. В результате этой войны Израилю фактически удалось сломать иранскую ось сопротивления на ближневосточном пространстве.

Затем события в Сирии фактически ускорили развал самой региональной оси сопротивления, которую Иран выстраивал на протяжении последних десятилетий.

И, видимо, в Израиле решили, что не стоит останавливаться и нужно, воспользовавшись моментом, идти дальше.

Так была начата операция - война, которая, по словам израильского премьера, будет долгой. По крайней мере, в своем обращении он советовал гражданам запастись продовольствием, теплыми вещами, заранее определить укрытия.

С другой стороны, схожие заявления прозвучали из уст верховного лидера Ирана.

Это свидетельствует о том, что стороны готовы идти, как говорится, до конца.

И эта война - до конца, который каждая сторона трактует по-своему - естественно, может создать условия для дальнейшего роста напряженности как в регионе, так и за его пределами.

Сложно говорить о локализации конфликта: это не только противостояние между Ираном и Израилем. Это - полномасштабный региональный конфликт.

Израиль и Иран не имеют общей границы. Между ними расположены государства, которые фактически уже превращаются в арену военных действий, их воздушное пространство становится ареной боевых столкновений.

И действующие на их территориях различные группировки - так называемые прокси-силы Ирана - они тоже вовлечены в этот конфликт, фактически втягивая вот в это противостояние и страны, на территории которых они действуют.

Причем речь идет не только о явных, всем известных прокси-группировках. Существуют также скрытые ячейки. И то, как они себя поведут в этой ситуации - никто не знает.

Сложно предсказать и то, как будут реагировать другие внерегиональные игроки. США дистанцируются от прямого вовлечения в конфликт, но никто не может гарантировать, что такая дистанция сохранится надолго.

Быстрая победа над Ираном не прогнозируется и Израилем. Об этом свидетельствует заявление израильского премьера, если с ним внимательно ознакомиться. То есть, израильская сторона понимает, что масштабный конфликт может затянуться на длительное время.

Все это, безусловно, негативно скажется на процессах в большом регионе, в нашем регионе. Кстати, термин «Большой Ближний Восток» мне не очень нравится - он носит доктринальный характер и не соответствует реальному географическому понятию.

Есть регион Юго-Западная Азия, частью которого являются Азербайджан и Южный Кавказ в целом.

И если кто-то полагает, что этот конфликт никак не отразится на Азербайджане и нашем регионе, то это весьма наивное предположение. Почему? Потому что Иран, по крайней мере, является Прикаспийской страной. И прямой конфликт Ирана с Израилем может негативно сказаться на безопасности и стабильности всего Каспийского региона.

У Ирана, кстати говоря, на Каспии есть военная инфраструктура, и если она станет мишенью для ударов, то можно предположить, что география военных действий распространится и на наш регион.

Естественно, есть очень много и других - социальных, экономических – возможных последствий.

Не следует забывать, что Азербайджан участвует в проекте «Север–Юг», и наши торгово-экономические связи со странами Персидского залива, которые в последнее время получили особую динамику, в том числе, развиваются через Иран. То же самое можно сказать об азербайджано-пакистанских отношениях и так далее.

Естественно, у нас с Ираном соседские отношения, которые в последнее время заметно потеплели, лидеры двух стран называют друг друга братьями.

С другой стороны, у нас существуют очень тесные и эффективные отношения с Израилем, что вызывает серьезную настороженность со стороны Ирана.

Мы подчеркиваем, что эта настороженность необоснованна. Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что не допустит использования территории нашей страны в качестве плацдарма для действий против соседних государств. И в Иране это хорошо знают.

Именно такая политика - трезвая, взвешенная и дальновидная - позволяет Азербайджану эффективно балансировать между интересами различных, порой антагонистичных, игроков.

Но, естественно, форс-мажорные обстоятельства и дальнейшее развитие конфликта может сулить очень много неприятных моментов. Поэтому необходимо быть готовыми ко всему.

В этой связи азербайджанская дипломатия призывает стороны взвесить еще раз свои позиции и перейти от военной конфронтации к открытому политическому диалогу. Думаю, азербайджанская сторона может содействовать развитию этого политического диалога. У нас есть опыт такого содействия братской Турции и Израилю, и это - достаточно положительный опыт.

Разумеется, другие региональные игроки также выражают готовность присоединиться к этому процессу. Никто не желает, чтобы регион превратился в арену войны. Достаточно обратить внимание на реакцию Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, других государств.

Никто не воспринял эту войну как-то благожелательно, все осознают, что риски чрезвычайно высоки.

Если военные действия распространятся на богатый нефтью регион Персидского залива, то под угрозу могут попасть многомиллиардные инвестиции, которые десятилетиями вкладывались в этот регион.

Кто может гарантировать, что «случайная ракета», условно говоря, не упадет на какой-либо нефтепромысел? Игра со спичками на бензоколонке - вот что такое израильско-иранская война.

Естественно, все трезвомыслящие политики прекрасно это понимают и осознают серьезность ситуации.

И, вероятно, уже в ближайшее время многие страны предпримут усилия по локализации конфликта - чтобы его военно-политические последствия не затронули регион в целом. Каждый будет стараться - либо сообща, либо самостоятельно - обеспечить защиту своих интересов. Скорее всего, для этого будут предприняты коллективные действия.

Стоит отметить, что в начале июля в Азербайджане состоится саммит Организации экономического сотрудничества, членом которой является и Иран. В текущих условиях сложно прогнозировать, кто будет представлять Исламскую Республику на этом мероприятии, но я думаю, что на саммите будет выражена обеспокоенность ситуацией, а также могут быть выдвинуты инициативы по стабилизации ситуации в регионе.

Безусловно, многое будет зависеть от хода переговоров по иранской ядерной программе. Но здесь мы видим, что даже Трамп - хотя и говорит о готовности поддерживать Израиль - все-таки старается избегать прямого военного и политического участия в конфронтации, предпочитая влиять на развитие ситуации другими способами.

Опять же, здесь, наверное, существует тесная координация действий между Израилем и Соединенными Штатами, поэтому роль США как страны, способной так или иначе повлиять на стабилизацию ситуации, сейчас очень велика. Поэтому я не исключаю активизации контактов региональных участников с США по поиску решений этого конфликта.

Все остальное покажет будущее. Никто не может точно спрогнозировать развитие событий - сегодня это невозможно.

Война - это форс-мажор, она несет с собой очень много неприятных сюрпризов. Однако я искренне надеюсь, что коллективными усилиями ситуацию все-таки удастся стабилизировать и направить в мирное русло.

Потому что, опять же, развитие конфликта с непредсказуемыми последствиями сулит множество проблем не только для участвующих сторон, но и для их соседей».