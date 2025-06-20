Тофиг Мусаев сообщил, что его соперник не смог уложиться в вес: «Я не мог позволить, чтобы этот бой был перенесён»

Азербайджанский боец UFC Тофиг Мусаев объяснил, почему его бой против кыргызстанца Мыктыбека Оралбая на турнире UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr. состоится в весовой категории до 74,8 кг.

«За всю свою карьеру у меня никогда не было проблем со сгонкой веса. Я всегда относился к этому процессу с полной ответственностью. И на этот раз всё шло по плану — вчера вечером мне оставалось сбросить всего 900 грамм.

Но команда UFC связалась с нами и сообщила, что соперник больше не может продолжать сгонку веса. Всю ночь он находился под наблюдением врачей. Как видите, сегодня он весил на 5 килограммов больше лимита своей весовой категории.

Они спросили моего мнения, даже предложили перенести бой. Но я решил драться. Я позавтракал, выпил воды, поэтому мой вес тоже превысил 73 кг.

Я дерусь у себя на родине. Это историческое событие для моей страны. Я не мог позволить, чтобы бой отменили. Не мог подвести ни UFC, ни болельщиков. Ведь все ждали этот бой. Я сделаю всё, чтобы победить», — заявил Мусаев.