Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Crystal Hall впервые в Азербайджане проходит турнир UFC, который близится к завершено.
Одним из самых ожидаемых боев основного карда в Баку стал бой между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и представителем Чили Игнасио Бахамондесом - в поединке, продлившемся три раунда, победу одержал представитель Азербайджана.
«Я в Азербайджане, тут я не мог проиграть. Азербайджан - победитель! Yaşasın Azərbaycan!» - отметил Рафаэль Физиев.
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В Crystal Hall в Баку продолжается турнир UFC Fight Night - крупнейшее событие в мире смешанных единоборств (MMA), которое впервые проходит в Азербайджане.
Основной кард уже в полном разгаре, и сейчас в октагоне начинается бой одного из самых ярких азербайджанских бойцов - Рафаэля Физиева.
Р.Физиев выходит на бой в лёгком весе против опытного соперника из Чили — Игнасио Бахамондеса.
Этот поединок обещает стать настоящим зрелищем: Рафаэль известен своей техникой и скоростью, а его оппонент — мастер стойки с крепким ударом.
Участие Рафаэля Физиева - важный момент для всех поклонников MMA в стране, ведь он представляет Азербайджан на мировой арене и стремится показать высокий класс в одном из главных событий вечера.
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