 Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа

First News Media08:50 - Сегодня
Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа (08:00 по бакинскому времени).

"Взаимные пошлины вступают в силу в полночь", - написал Трамп в среду в Truth Social. Согласно оценке главы Белого дома, импортные пошлины позволят привлечь в американскую экономику "миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли" торговыми отношениями с США.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Наиболее высокие тарифы назначены для таких государств, как Сирия (41%), Лаос (40%), Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак (35%) и Сербия (35%).

Поделиться:
306

Актуально

Общество

Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау

В мире

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Общество

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

Общество

AZAL начинает полеты в два города Ирана

В мире

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Ушаков подтвердил возможность скорой встречи Путина и Трампа

Замминистра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки

В Армении завершено следствие по делу о подготовке терактов и госпереворота

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Казахстан начал строительство трех ТЭЦ без участия России

Путин еще в 1994 году претендовал на Крым и Казахстан - Der Spiegel

Датский зоопарк призвал сдавать ненужных питомцев на корм хищникам

Китай сообщил о 7000 случаях заражения вирусом Чикунгуя

Последние новости

Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Ушаков подтвердил возможность скорой встречи Путина и Трампа

Сегодня, 12:23

Скончался член сборной Азербайджана по стрельбе

Сегодня, 12:12

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Agile Spirit – 2025»

Сегодня, 12:08

Раскрыты детали смертельной аварии в Шамкире

Сегодня, 12:05

Замминистра транспорта Казахстана задержали по подозрению в получении взятки

Сегодня, 11:45

В Армении завершено следствие по делу о подготовке терактов и госпереворота

Сегодня, 11:28

В Азербайджане обновлены нормы регулирования задолженности по потребительским кредитным картам - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:23

AZAL начинает полеты в два города Ирана

Сегодня, 11:15

В Баку прооперирована 9-летняя девочка с синдромом Рапунцель - ФОТО

Сегодня, 11:10

На «Советской» начались работы по сносу - ФОТО

Сегодня, 11:05

В компании «Agro Dairy» завершился сезон уборки зерновых с рекордными результатами - ФОТО

Сегодня, 11:00

«Ребенок сам виноват в насилии?», Или как общество отвратительно предает детей

Сегодня, 10:55

Казахстан скоро подготовит окончательный отчет о крушении самолета в Актау

Сегодня, 10:49

В Азербайджане установлены новые расценки для операторов связи

Сегодня, 10:45

«Nar» наградит абитуриентов с самыми высокими результатами

Сегодня, 10:42

Кино на неделю: Сиквел культовой комедии «Чумовая пятница» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:38

В США взломали электронную систему федеральных судов

Сегодня, 10:32

На Солнце произошла сильная вспышка

Сегодня, 10:25

По факту тяжелого ДТП в Шамкире возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:18
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45