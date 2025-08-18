 Члены семьи Анатолия Банишевского побывали в гостях у клуба «Нефтчи» | 1news.az | Новости
Члены семьи Анатолия Банишевского побывали в гостях у клуба «Нефтчи»

22:00 - Сегодня
Члены семьи легендарного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского – его вдова Инна Банишевская, дочь Милена Гасанова, внук Эльдар Гасанов, – а также ветеран судейского корпуса Рустам Рагимов стали гостями ФК «Нефтчи» в Футбольном центре Palms Sports.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в клубе, главный исполнительный директор «Нефтчи» Дженк Сумер подарил семье покойного футболиста памятную форму с его фамилией и номером, под которым он выступал – «9».

На встрече члены семьи Банишевского были проинформированы о том, что клуб планирует провести мероприятия памяти Анатолия Банишевского, которому 23 февраля следующего года исполнилось бы 80 лет.

Ранее члены семьи легендарного футболиста получили от клуба приглашение на матч «Нефтчи» – «Шамахы» (1:1), который состоялся 16 августа, но не смогли приехать на стадион в связи с личными обстоятельствами.

