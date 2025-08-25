Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Банки Армении начали собирать данные имеющих счета в республике россиян об их налоговом резидентстве для первого автообмена информацией с Россией, пишет РБК.

Первый обмен данными за прошлый год состоится уже в сентябре 2025 года.

Это означает, что информация о доходах и активах граждан РФ и компаний в Армении, принадлежащих россиянам, станет видна Федеральной налоговой службе (ФНС).

В статье приводятся слова управляющего партнера NSV Consulting Сергея Назаркина о том, что Армения стала наиболее популярной среди россиян постсоветской юрисдикцией для открытия зарубежных счетов. Банкам необходимо избежать штрафных санкций, поэтому они самостоятельно определяют налоговое резидентство клиентов.

Источник на финансовом рынке Армении подтвердил получение требований от местных регуляторов.

При непредоставлении информации обслуживание счетов приостанавливается. Запросы направляются не только владельцам личных счетов, но и контролирующим лицам и бенефициарам компаний, передают армянские СМИ.

Управляющий партнер юридической фирмы "Надмитов, Иванов и партнеры" Александр Надмитов указывает, что армянская банковская система стала удобным каналом для международных расчетов. Иностранные компании открывают счета в республике для получения экспортной выручки из России или перечисления средств за импорт.

Армения ратифицировала многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в 2023 году и запустила такие обмены в текущем году. Россия присоединилась к стандарту CRS в 2016 году и начала автообмен в 2018-м.

Федеральная налоговая служба утвердила перечень стран для автообмена с включением Армении - изменения вступили в силу 31 декабря 2024 года.