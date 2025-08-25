 Армянские банки начали собирать «досье» на россиян | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

First News Media11:06 - Сегодня
Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Банки Армении начали собирать данные имеющих счета в республике россиян об их налоговом резидентстве для первого автообмена информацией с Россией, пишет РБК.

Первый обмен данными за прошлый год состоится уже в сентябре 2025 года.

Это означает, что информация о доходах и активах граждан РФ и компаний в Армении, принадлежащих россиянам, станет видна Федеральной налоговой службе (ФНС).

В статье приводятся слова управляющего партнера NSV Consulting Сергея Назаркина о том, что Армения стала наиболее популярной среди россиян постсоветской юрисдикцией для открытия зарубежных счетов. Банкам необходимо избежать штрафных санкций, поэтому они самостоятельно определяют налоговое резидентство клиентов.

Источник на финансовом рынке Армении подтвердил получение требований от местных регуляторов.

При непредоставлении информации обслуживание счетов приостанавливается. Запросы направляются не только владельцам личных счетов, но и контролирующим лицам и бенефициарам компаний, передают армянские СМИ.

Управляющий партнер юридической фирмы "Надмитов, Иванов и партнеры" Александр Надмитов указывает, что армянская банковская система стала удобным каналом для международных расчетов. Иностранные компании открывают счета в республике для получения экспортной выручки из России или перечисления средств за импорт.

Армения ратифицировала многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в 2023 году и запустила такие обмены в текущем году. Россия присоединилась к стандарту CRS в 2016 году и начала автообмен в 2018-м.

Федеральная налоговая служба утвердила перечень стран для автообмена с включением Армении - изменения вступили в силу 31 декабря 2024 года.

Поделиться:
248

Актуально

Xроника

Упрощены визовые процедуры для лиц, прибывающих в Азербайджан в связи с Формулой 1

Политика

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других преступлениях

Общество

Фрагменты предположительно человеческих костей обнаружены в Агдере

Общество

Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»?

Армения

Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Несколько сотен фур с фруктами вернули в Армению

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

Пашинян назвал «карабахское движение» угрозой для Армении

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Несколько сотен фур с фруктами вернули в Армению

Сын одного из советников Сурена Папикяна арестован по делу об убийстве

Пашинян: Принятие новой Конституции - на повестке Армении

Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Последние новости

Теймур Ганифаев стал обладателем одного из главных призов на «Новой волне 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Ордубаде на людей упало дерево, есть пострадавшие

Сегодня, 12:13

Сами Юсуф: «Я азербайджанец с британским паспортом» - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Украина и Литва будут совместно производить «дальнобойные БПЛА»

Сегодня, 11:35

В Азербайджане создается информационная система «Цифровое государственное финансирование»

Сегодня, 11:30

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других преступлениях

Сегодня, 11:25

Упрощены визовые процедуры для лиц, прибывающих в Азербайджан в связи с Формулой 1

Сегодня, 11:22

Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование

Сегодня, 11:20

Более 3000 мест остались свободными в вузах Азербайджана

Сегодня, 11:15

Фрагменты предположительно человеческих костей обнаружены в Агдере

Сегодня, 11:10

Армянские банки начали собирать «досье» на россиян

Сегодня, 11:06

Вице-канцлер Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Сегодня, 11:02

Кто возместит ущерб предпринимателям в торговом центре «Садарак»?

Сегодня, 10:50

Министры обороны ЕС обсудят увеличение военной поддержки Украины

Сегодня, 10:35

В Иране надеются на скорые поставки российского газа через Азербайджан

Сегодня, 10:32

В Баку произошла драка между водителем автобуса и пассажиром - ВИДЕО

Сегодня, 10:28

Готовится самый масштабный со времени основания ШОС саммит: что обсудят участники

Сегодня, 10:20

В Габале задержали владельца наркоплантации - ВИДЕО

Сегодня, 10:07

Super Toys прокомментировали пожар в ТЦ «Садарак»

Сегодня, 10:00

Почему Баку затянула пыль и когда это закончится?

Сегодня, 09:40
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06