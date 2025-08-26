Гурбан Гурбанов: «В завтрашнем матче мы должны быть хладнокровными»

Завтра нас ждет очень важный матч.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным домашним матчем против венгерского «Ференцвароша» в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Он заявил, что команда сделает все возможное для победы:

«В завтрашнем матче мы должны быть хладнокровными и хотеть победить. «Ференцварош» - серьезный соперник. Счет первой игры не должен нас обмануть. Хотим добиться хорошего результата, не теряя концентрации. Успех, которого мы достигли до сих пор, обусловлен нашим хорошим игровым стилем. Мы продолжаем делать это и сейчас. Мы не намерены играть от обороны. Хотим больше владеть мячом. Мы играем в футбол для болельщиков. Поэтому важно забивать голы. Венгерский представитель пойдет на поле на все риски. Мы будем действовать соответственно».

Главный тренер отметил, что победа в первом матче в Будапеште вызвала волнение у игроков:

«Я говорил с футболистами об этом. Если мы потеряем концентрацию, у нас возникнут проблемы».

Гурбан Гурбанов также рассказал о состоянии травмированного Наримана Ахундзаде:

«Сейчас он чувствует себя хорошо. Но еще не полностью восстановился. Подождем до матча».

Наставник отметил, что между «Ференцварошем», с которым они играли в 2022 году, и нынешним соперником есть различия:

«Тогда главным тренером был Станислав Черчесов. Стиль игры был другим. В целом, «Ференцварош» - это клуб, который всегда борется за большие цели».

Отметим, что матч «Карабах» - «Ференцварош», который состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45. В первом матче агдамцы выиграли со счетом 3:1.

Источник: İdman.biz