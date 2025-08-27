Крупный пожар в Ходжавенде потушен

Благодаря оперативным и необходимым мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожары в поселке Красный Базар и селе Эдилли Ходжавендского района, а также в селе Сырхавенд Агдеринского района были потушены и не распространились на более обширную территорию, несмотря на ветреную погоду.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отметим, что в мероприятиях по тушению пожаров участвовали силы Государственной службы пожарной охраны и авиационного отряда МЧС.

