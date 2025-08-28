В Азербайджане нашли 20 компаний, продающих грязную питьевую воду - ФOTO

С июля текущего года Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) проводило проверки на предприятиях по розливу воды и в аппаратах по продаже воды, где ранее были выявлены несоответствия по микробиологическим показателям.

Как сообщили в AQTA, для лабораторных исследований было отобрано 39 образцов с предприятий по производству воды и 47 образцов из модульных аппаратов, установленных на обочинах дорог и во дворах жилых домов, передает 1news.az.

В ходе проверок микробиологическое загрязнение было обнаружено в образцах питьевой воды, взятых с 20 предприятий и из одного аппарата по продаже воды. Также в ряде учреждений были выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований.

В связи с обнаруженными нарушениями в отношении предприятий были приняты ограничительные меры до устранения недостатков, а к предпринимателям применены административные санкции.