Первый кадр Джуда Лоу в роли Владимира Путина - ФОТО

На Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера фильма «Кремлёвский волшебник» французского режиссёра Оливье Ассаяса.

Издание Variety представило первый кадр из картины, где британский актер Джуд Лоу предстаёт в образе Владимира Путина - фильм снят по бестселлеру Джулиано да Эмполи и рассказывает о приходе В.Путина к власти в хаосе постсоветской России. Одним из ключевых персонажей станет вымышленный политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) – в картине также снялись Алисия Викандер, Джеффри Райт и Уилл Кин.

По словам О.Ассаяса, его картина исследует не только «историю становления Путина», но и природу «политического зла», его внутренние механизмы и последствия.

Съёмки проходили в Латвии - именно там удалось воссоздать Кремль и резиденцию президента.

Фото: Carole Bethuel