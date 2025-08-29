 Фаик Агаев рассказал историю любви в новом клипе «Yaxşı ki varımsan» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Фаик Агаев рассказал историю любви в новом клипе «Yaxşı ki varımsan» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:45 - Сегодня
Народный артист Азербайджана Фаик Агаев презентовал на своем официальном YouTube канале клип на песню «Yaxşı ki varımsan» (Хорошо, что ты у меня есть), автором которой выступил Yap10 (Замик Алиев).

Видеоработа, снятая Тогрулом Рзаевым, выполнена в формате романтической истории: зрители становятся свидетелями знакомства парня и девушки, развитие отношений завершается свадьбой. Основной месседж новой песни и клипа народного артиста отражён в самом названии - «Хорошо, что ты у меня есть».

Трек «Yaxşı ki varımsan» уже доступен на музыкальных платформах по ссылке.

Фаик Агаев рассказал историю любви в новом клипе «Yaxşı ki varımsan» - ВИДЕО

Фаик Агаев рассказал историю любви в новом клипе «Yaxşı ki varımsan» - ВИДЕО

