Фаик Агаев рассказал историю любви в новом клипе «Yaxşı ki varımsan» - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана Фаик Агаев презентовал на своем официальном YouTube канале клип на песню «Yaxşı ki varımsan» (Хорошо, что ты у меня есть), автором которой выступил Yap10 (Замик Алиев).

Видеоработа, снятая Тогрулом Рзаевым, выполнена в формате романтической истории: зрители становятся свидетелями знакомства парня и девушки, развитие отношений завершается свадьбой. Основной месседж новой песни и клипа народного артиста отражён в самом названии - «Хорошо, что ты у меня есть».

Трек «Yaxşı ki varımsan» уже доступен на музыкальных платформах по ссылке.