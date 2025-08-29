Как в изоляторах выявляют опасные «посылки»? - ВИДЕО
Каждый посетитель, прибывший на встречу с заключённым, проходит строгую проверку.
Даже кратковременное свидание может представлять серьёзную угрозу безопасности.
Baku TV подготовил репортаж о мерах безопасности, действующих в пенитенциарных учреждениях.
Попытки пронести в изолятор запрещённые предметы - от мобильных телефонов до наркотических веществ - по-прежнему остаются актуальной проблемой.
Именно поэтому на этапе первичного контроля меры надзора значительно усилены. Задача - выявить нарушения на самом раннем этапе.
Наркотики нередко пытаются спрятать в самых, казалось бы, безобидных вещах - вплоть до продуктов питания. Только за последний год в Бакинском следственном изоляторе было зафиксировано и предотвращено множество подобных случаев.
Подробнее - в видеорепортаже: