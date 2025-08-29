Как в изоляторах выявляют опасные «посылки»? - ВИДЕО

Каждый посетитель, прибывший на встречу с заключённым, проходит строгую проверку.

Даже кратковременное свидание может представлять серьёзную угрозу безопасности.

Baku TV подготовил репортаж о мерах безопасности, действующих в пенитенциарных учреждениях.

Попытки пронести в изолятор запрещённые предметы - от мобильных телефонов до наркотических веществ - по-прежнему остаются актуальной проблемой.

Именно поэтому на этапе первичного контроля меры надзора значительно усилены. Задача - выявить нарушения на самом раннем этапе.

Наркотики нередко пытаются спрятать в самых, казалось бы, безобидных вещах - вплоть до продуктов питания. Только за последний год в Бакинском следственном изоляторе было зафиксировано и предотвращено множество подобных случаев.

Подробнее - в видеорепортаже: