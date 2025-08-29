Начался выбор специальностей на свободные места в средних специальных учебных заведениях

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале выбора специальностей на свободные места в средних специальных учебных заведениях на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Выбор будет проходить с 29 августа по 3 сентября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, к участию в конкурсе на заполнение вакантных мест допускаются абитуриенты, набравшие на вступительных экзаменах:

не менее 50 баллов по общему зачёту,

не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языку,

не менее 10 баллов по математике.

К конкурсу по специальностям, требующим особых способностей, допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 50 (без ограничений по баллам за отдельные предметы) и получившие оценку "зачёт" на соответствующем экзамене по способностям, проводимом комиссией.

Абитуриенты, имеющие право на выбор специальности, должны выбрать до 12 кодов специальностей, как на бюджетной, так и на платной основе. Для этого им необходимо заполнить и подтвердить «Электронное заявление абитуриента на выбор специальности» на сайте https://eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2/