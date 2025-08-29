Скандал в бакинской школе: родители обвиняют руководство в поборах на ремонт - ФОТО

В социальных сетях опубликованы видеоматериалы, демонстрирующие неудовлетворительное состояние помещений, классов, коридоров и санузлов в средней школе №43 (школьно-лицейский комплекс, ШЛК) в Наримановском районе города Баку.

Утверждалось, что исполняющий обязанности директора, сотрудник Управления образования города Баку (УОГБ), поручил родителям собрать деньги на ремонт классов, пригрозив в противном случае не допустить учеников к занятиям в новом учебном году.

В ответ на запрос APA ШЛК сообщил, что перед началом нового учебного года в образовательном учреждении состоялась традиционная встреча с родителями:

«Согласно традиции прошлых лет, родители учеников шестых и седьмых классов, которые переходят в другой учебный корпус, ознакомились с условиями в новом корпусе. Они высказали свои замечания относительно его состояния.

Руководство школы сообщило родителям, что для ремонта этого корпуса уже направлено обращение в соответствующие инстанции.

Утверждения о том, что от родителей требовали денежные средства, совершенно безосновательны.

Основная цель педагогического коллектива - создать более эффективную образовательную среду в нашей школе и построить отношения, основанные на взаимном доверии, в новом учебном году».

В УОГБ в ответ на запрос APA сообщили, что деятельность школьно-лицейского комплекса города Баку находится под контролем Управления образования города Баку:

«Отметим, что в рамках подготовки к новому учебному году были определены потребности образовательных учреждений в области инфраструктуры и других направлений, и в настоящее время рассматривается вопрос о принятии соответствующих мер».