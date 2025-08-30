В Шувеляне начали действовать три новых общественных пляжа - ФОТО

Госагентство по туризму организовало пресс-тур по новым общественным пляжам в посёлке Шувелян. Была представлена информация о мерах по благоустройству, реализованных в рамках государственно-частного партнёрства на этих пляжах, где осуществляют деятельность пять предпринимателей.

Было отмечено, что с начала летнего сезона в Госагентство поступило множество обращений от местных и иностранных туристов по поводу недостатков на пляжах Абшеронского полуострова. В результате мониторинга, проведённого на основе этих обращений, было установлено, что санитарно-гигиеническое состояние, необходимая инфраструктура, соблюдение правил чистоты, утилизация отходов и поддержание чистоты береговой линии на некоторых пляжах находятся на неудовлетворительном уровне. В соответствии с поручением Кабинета министров на 3 выбранных пляжах посёлка Шувелян Хазарского района были созданы общественные (бесплатные) пляжи, отвечающие современным требованиям.

В рамках пилотного проекта на трёх пляжных зонах общей площадью 15,3 гектара были установлены деревянные настилы, санитарные узлы, футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, навесы, зонты от солнца и другое необходимое оборудование.

В летний сезон, который считается пиком внутреннего и въездного туризма, на Азербайджан приходится до 32 % иностранных поездок, а среди туристов из стран СНГ особым спросом пользуется пляжный отдых. По данным последних лет, около 40 % из более чем 20 млн поездок, совершаемых местными жителями в год, приходится именно на летние месяцы.

В целом в Азербайджане действует свыше 200 пляжей, 80% которых расположены в Баку и на Абшеронском полуострове.