Участница акции в Женеве: Семьям пропавших без вести приходится нелегко - ФОТО

Мы хотим, чтобы структуры ООН откликнулись на наш призыв. Сегодня мы здесь не только ради своих пропавших без вести близких, но и от лица семей почти четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев. Мы надеемся, что вскоре получим информацию о судьбе граждан Азербайджана, так как ожидание вестей о пропавших без вести — очень тяжелое испытание.

Об этом в ходе акции, организованной Общественным объединением «Семьи пропавших без вести в Карабахе» перед отделением ООН в Женеве в Международный день пропавших без вести, сказала участница акции Парвана Мамедова – супруга Огтая Мамедова, пропавшего без вести во время Ходжалинского геноцида. Она отметила, что ее супруг, пропавший без вести на 35-м году жизни, до сих пор остается невосполнимой утратой для всей семьи и эта рана не заживает. Каждый раз, приезжая в Ходжалы и вспоминая прошлое с болью, Парвана Мамедова переживает трагедию заново. Самым большим ударом для них стало то, что вместе с ее деверем Вагифом Мамедовым без вести пропала вся его семья – супруга и дети 14, 16 и 18 лет.

Эльмира Дадашева – мать Ильхама Дадашева, пропавшего без вести в 1992 году во время боев за вершину Фаррух, заявила, что посредством этой акции участники хотят призвать международное сообщество потребовать от правительства Армении предоставления точных карт заминированных территорий.

«Семьям пропавших без вести приходится нелегко. Каждый раз, когда раздается стук или звонок в дверь, мы в тревоге переглядываемся – какую весть нам принесут?» — сказала Махуру Шахин, мать пропавшего Шахина Алиева. Она обратилась к международным организациям с просьбой оказать давление на армянский народ и правительство, чтобы они предоставили карты заминированных территорий. М.Шахин подчеркнула, что в Карабахе существует множество массовых захоронений, но значительная часть этих территорий заминирована. Точные карты позволят пролить свет на судьбу пропавших без вести и вернуть покой их семьям, которые десятилетиями ждут своих родных.

Супруга пропавшего без вести Сахавата Джаныева – Рейхан Джаныева отметила, что цель их приезда в Женеву — призвать международное сообщество оказать давление на Армению. Основным требованием является прояснение дальнейшей судьбы около четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев и предоставление карт массовых захоронений.

