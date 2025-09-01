Дорожная полиция обратилась к водителям - ФОТО

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям, превышающим скоростной режим.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в управлении.

В обращении говорится, что безответственное поведение за рулём и нарушение правил дорожного движения создают серьёзную угрозу жизни не только для водителя, но и для членов его семьи, детей и близких, находящихся в автомобиле.

«К сожалению, нарушения, совершаемые на дорогах, часто заканчиваются необратимыми трагедиями. Особо следует подчеркнуть, что самая тяжёлая и горькая сторона аварий заключается в том, что в них погибают не столько водители-нарушители, сколько их невинные пассажиры — маленькие дети, родители и близкие. Это ещё раз показывает, насколько велика ответственность каждого участника дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается ко всем участникам движения и ещё раз напоминает:

превышение скорости, внезапные и необдуманные манёвры — основные причины дорожно-транспортных происшествий;

внимательность на перекрёстках, осторожное взаимодействие с другими транспортными средствами и пешеходами — главное условие обеспечения безопасности;

непристёгнутый ремень безопасности напрямую ставит под угрозу жизнь человека в случае аварии».