Задержан нарушитель, пытавшийся перейти из Армении в Азербайджан

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщает о задержании гражданина Ирака, который пытался незаконно пересечь государственную границу.

По данным ведомства, 1 сентября на служебном участке отдельной пограничной дивизии «Губадлы» были выявлены признаки нарушения государственной границы со стороны Армении в направлении Азербайджанской Республики, передает 1news.az.

В результате оперативных мероприятий, проведённых на сложном горном и густо засаженном лесом участке, был задержан нарушитель государственной границы - гражданин Республики Ирак Али Эмад Атталлах Бадрави, 2002 года рождения.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные действия.