В Лачинском международном аэропорту будет создан пункт пропуска через госграницу

Кабинет министров внес изменения в постановление от 10 сентября 2021 года «Об утверждении «Количества пунктов пропуска через государственную границу и перечень территорий их расположения» и «Правил организации и координации работы в пунктах пропуска через государственную границу».

Как сообщает 1news.az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, в указанный перечень добавлен пункт пропуска через государственную границу в Лачынском международном аэропорту (Лачынский район, село Горчи).