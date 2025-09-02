На границе с Грузией задержана контрабанда - ФОТО

В результате мер, принятых сотрудниками Таможенного управления Товуза, была пресечена незаконная попытка ввоза на территорию страны крупной партии пиротехники и табачных изделий.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту «Красный мост» грузовой автомобиль, въезжающий из Грузии, был осмотрен с помощью рентгеновской установки. Поскольку на мониторе были обнаружены подозрительные изображения, груз был подвергнут углублённому досмотру, передает 1news.az.

В ходе проверки в автомобиле было обнаружено 247 коробок с различными пиротехническими изделиями и 350 коробок с табачными изделиями, не задекларированных таможенным органам.