В Бейлягане арестован сын бывшего завотделением больницы

Бывший заведующий отделением Центральной больницы Бейляганского района Фахраддин Гулиев и его сын, врач-стоматолог Фуад Гулиев, привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, он обвиняется в хищении денежных средств различных лиц путём злоупотребления доверием.

В ходе расследования было установлено, что Ф.Гулиев под предлогом оказания стоматологических услуг в районе завладел денежными средствами нескольких граждан на суммы 4500, 4000, 2600, 800 и 600 манатов.

На основании обращений граждан в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД в отношении Фуада Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» Уголовного кодекса, и он был арестован по решению суда.

Следственные действия по данному факту продолжаются.