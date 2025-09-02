Дорожная полиция предупреждает велосипедистов

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана выступило с обращением к велосипедистам, напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Как передает 1news.az, в последние годы использование велосипедов как экологически чистого транспорта и как части здорового образа жизни набирает популярность, однако вместе с тем участились инциденты, связанные с нарушениями правил дорожного движения самими велосипедистами. Отмечается, что это приводит к травмам, а в некоторых случаях - к гибели людей.

В связи с этим полиция напоминает о ряде ключевых правил. Велосипедистам категорически запрещено разговаривать по телефону, убрав руки с руля. При поворотах или смене направления необходимо заблаговременно предупреждать других участников движения специальными сигналами. Также важно помнить, что при наличии велодорожек необходимо двигаться только по ним, а в остальных случаях - по правой стороне проезжей части.

В обращении подчёркивается, что «соблюдение правил дорожного движения - это самый надёжный способ защитить свою жизнь».