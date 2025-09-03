В Баку водитель высадил пассажиров и отказался ехать - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня утром в Баку, в транспортно-пересадочном центре «Кёроглу», возникла конфликтная ситуация: пассажиров попросили выйти из автобуса, что вызвало их возмущение.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на обращение одного из пассажиров, инцидент произошёл в автобусе маршрута №7B.

«Автобус был заполнен, но всех попросили выйти без объяснения причин. Водитель отказался вести автобус», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ООО "BakuBus" Асмер Алиева, отвечая на запрос Oxu.Az, подтвердила факт и объяснила, что причиной инцидента стали проблемы со здоровьем у водителя.

«Сегодня в 08:38 у водителя автобуса №7B с государственным номером 99-JU-648, находящегося в эксплуатации ООО "BakuBus", внезапно возникли проблемы со здоровьем. Он немедленно сообщил об этом в Мониторинговый центр.

По указанию центра, пассажиры были оперативно пересажены на другой автобус, и были приняты все необходимые меры для обеспечения их бесперебойной поездки», - говорится в заявлении.